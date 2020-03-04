Рада назначила Шмыгаля премьером

РепортерUA 04 Мар 2020 - 18:39

Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины. За данное решение проголосовал 291 депутат.

Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет "Львовская Политехника" по специальности "менеджмент" в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).

С 1995 по 2009 годы он работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. С 2009 по 2013 год – перешел на государственную службу во Львовскую областную государственную администрацию. В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

Денис Шмигаль в 2015-2017 годах занимал должности - советника, вице-президента, генерального директора, члена Наблюдательного совета ООО ТВК "Львовхолод". В 2017-2019 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", г. Бурштын Ивано-Франковской области.

С августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Верховная Рада 4 февраля 2020 года назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.

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