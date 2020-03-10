Еще одно опасное место: в запорожской «Дубовке» до сих пор не демонтировали веревочный парк. Фото

Инна Нарбут, РепортерUA 10 Мар 2020 - 14:36

Жители Запорожья потрясены трагическим случаем, который произошел в центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» 8 марта. На восьмилетнюю девочку, которая играла в парке, упала деревянная скульптура медведя весом около 200 килограммов. От полученных травм ребенок скончался на следующий день в больнице.

Сегодня, 10 марта, на месте трагедии собрались десятки горожан с цветами и детскими игрушками, чтобы почтить память маленькой девочки. Они требуют, чтобы виновные понесли наказание, а все детские парки и зоны развлечения были безопасными. 

В свою очередь мэр города Владимир Буряк после того, как заявил, что на время следствия отстраняет от исполнения обязанностей директора парка Олега Комаренко, поручил проверить все аттракционы и детские площадки на безопасность. Было заявлено, что с недобросовестными руководителями и предпринимателями обещают разорвать все контракты.

Стоит обратить внимание властей на тот факт, что в «Дубовой роще» существует еще одна опасность не только для жизни детей, но и для всех посетителей. Несмотря на решение суда, окончательно не демонтирован веревочный парк.

Трехуровневый аттракцион открылся в июле 2014 года. В феврале 2016 года были обнаружены нарушения: незаконно установленные башни аттракциона «Веревочная полоса препятствий» и 15 столбов, на которых этот аттракцион держался. После этого директору «Дубовки» дали десять дней на демонтаж этих построек, чего в результате исполнено не было. Поэтому горсовет обратился в суд с иском, который позднее удовлетворили. 

По решению от 19 апреля 2017 года Хозяйственный суд Запорожской области обязал руководство парка «Дубовый гай» снести веревочный парк. В договоре о сотрудничестве парка «Дубовый гай» и ЧП «Белки», которое занималось постройкой веревочного парка, установка столбов указана не была.  Работы были проведены частично. Несколько конструкций как и прежде находятся на территории и могут привести к еще одной трагедии. Столбы полуразрушены, также отсутствует большая часть креплений и конструкции могут рухнуть. 

Сегодня РепортерUA запечатлел, в каком состоянии находятся оставшиеся на месте веревочного парка конструкции. 

 

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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