Карантин в Запорожской области: как будут работать развлекательные центры. Видео

Сегодня выйдут официальные постановления о приостановлении работы школ, детских садов, вузов в Запорожской области. Об этом сегодня, 12 марта, во время брифинга заявил первый заместитель председателя Запорожской ОГА Иван Федоров.
Массовые мероприятия также будут отменены. Спортивные события будут проводиться, но без зрителей. Что касается работы развлекательных центров, музеев, кинотеатров – сегодня также выйдет дополнительное постановление о том, чтобы запретить проведение всех мероприятий, которые могут насчитывать более 200 участников. Например, киносеансы в малых залах смогут демонстрироваться.
За исполнением постановления со стороны частных структур будут следить правоохранительные органы. Карантин продлиться до начала апреля.
Напомним, вчера, 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за коронавируса. Также подписано распоряжение мэра о приостановлении занятий в школах, огранчении проведения массовых мероприятий.
Сегодня на карантин ушли и некоторые университеты.
Отметим, что вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Пандемия — это сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
В Украине подтвержден один случай заражения.