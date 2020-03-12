В запорожской инфекционной больнице находятся два человека с подозрением на коронавирус

Сегодня состоялось оперативное совещание с участием всех служб, ответственных за безопасность в сфере образования, медицины, культуры и спорта. По последним данным, на территории Запорожской области два человека с подозрением на коронавирус (в Украине – 43 подозрительных случая, один из которых является подтвержденным), сообщается на сайте Запорожского областного совета.
По словам главного врача коммунального учреждения «Областная инфекционная клиническая больница» Запорожского областного совета, депутата Запорожского областного совета Владимира Шинкаренко, оба пациента находятся на лечении на базе больницы. К ним применяются все необходимые по протоколу мероприятия.
Как заявил во время брифинга в ЗОГА первый заместитель губернатора Иван Федоров, к концу сегодняшнего дня ожидаются результаты анализов, которые были направлены в Киев. Одна из заболевших - жительница Токмака, которая 9 марта обратилась в пункт здравоохранения вокзала станции Запорожье-1 за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции. Женщина прибыла из Италии. Как стало известно РепортерUA из собственных источников, второй пациент – мужчина, который работает дальнобойщиком и недавно вернулся из-за границы. Он почуствовал себя плохо 7 марта. Его госпитализировали и взяли анализы.
В лабораторном центре нам подтвердили тот факт, что мужчина действительно находится в инфекционной больнице. Но говорить о подозрении на заболеваемость коронавирусной инфекцией пока рано. В первую очередь, у пациента взяли анализы на грипп, ОРВИ.
«В настоящий момент исследования проводятся и если мы ничего не сможем найти, тогда с этого момента считаем, что у него можно подозревать коронавирус. Анализы отправляем на исследование в Киев и тогда через несколько дней мы узнаем, есть ли у пациента данное заболевание или нет», – рассказал заместитель директора - заведующий отделом исследования биологических факторов Государственного учреждения «Запорожский областной лабораторный Центр МЗ Украины» Александр Мащак.
Кроме того, сейчас специалисты занимаются подготовкой распорядительного документа, регулирующего образовательный процесс, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Карантин в Запорожской области: как будут работать развлекательные центры. Видео
Напомним, вчера, 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за коронавируса. Также подписано распоряжение мэра о приостановлении занятий в школах, огранчении проведения массовых мероприятий.
Сегодня на карантин ушли и некоторые университеты.
Отметим, что вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Пандемия — это сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны и сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
В Украине подтвержден один случай заражения.