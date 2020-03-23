Олимпиаду перенесли на 2021 год

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание USA Today.
По его словам, Олимпиада будет перенесена на 2021 год, а детали переноса Олимпиады будут проработаны в ближайшие четыре недели.
«Основываясь на той информации, которая есть у МОК, было принято решение о переносе Олимпиады. Детали пока не сообщаются, но одно известно наверняка - Игры не начнутся 24 июля 2020 года», - сообщил Паунд.