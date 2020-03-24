Как турки строят бетонный завод на запорожских мостах. Видео

На объекте строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье, проводятся работы по обустройству площадки под завод по производству бетонной смеси, а также бытовых помещений для рабочих подрядного предприятия. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог региона.
Также проходит строительство бытовых помещения для рабочих фирмы-подрядчика.
Как сообщал РепортерUA ранее, работы выполняет турецкая компания «Онур». При условии стабильного финансирования первую очередь строительства подрядчик готов завершить за 2,5 - 3 года.
Первая очередь строительства предусматривает строительство трех полос движения на каждом из двух мостов. Подрядчики сообщили, что при условии необходимого финансирования способны завершить первую очередь за 2,5-3 года. На данный момент, общие объемы финансирования на 2020 год могут составить 1,26 миллиарда гривен. Эти средства состоят в частности из 750 миллионов гривен переходных остатков из госбюджета прошлого года, обещанных на этот год 500 миллионов гривен. Однако эти деньги еще нужно получить.
По результатам совещания поручено проработать ряд вопросов. В частности по разведению транспортных потоков во время строительства, оперативному согласованию необходимых документов с городскими службами, налаживанию работы строительной площадки. Наиболее важные вопросы профильные службы должны в конце марта рассмотреть непосредственно на месте строительства.