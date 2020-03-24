В Киеве запретили продажу кофе и шаурмы

РепортерUA 24 Мар 2020 - 19:27

В Киеве на время карантина запретили продавать шаурму и кофейные напитки. Решение о закрытии соответствующих МАФов приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

«Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, речь идет о запрете работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков и т.д., а также о запрете реализации в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков», - говорится в сообщении.

Также в столице вводится обязательный «масочный режим» для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение такого режима должны Национальная полиция и районные администрации.

Городская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, заболевших COVID-19.

Решения Комиссии является обязательными для исполнения.

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