В Магнитогорске после взрыва загорелась пятиэтажка: погибли двое. Фото

РепортерUA 26 Мар 2020 - 20:05

В российском Магнитогорске (Челябинская область) прогремел взрыв в жилой пятиэтажке. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь, погибли два человека. Инцидент произошел в четверг, 26 марта. 

После взрыва огонь охватил четыре квартиры на втором и третьем этажах жилого дома.

По данным МЧС России по Челябинской области, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в 7-ом подъезде, горели несколько квартир на втором и третьем этажах. По предварительной информации произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением в квартире на 2-м этаже.

Сотрудниками МЧС был спасен 31 человек. В 20-20 пожар был локализован, остановлено распространение огня. В результате чрезвычайной ситуации погибло два человека.

Подробности происшествия уточняются. В настоящее время на место пожара выехали сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория.

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