В еще одном городе области открывают рынки: в Запорожье пока не спешат

В Каменке-Днепровской возобновляет работу коммунальный рынок. Такое решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Каменско-Днепровской громады.
Так на рынке можно торговать продуктами питания, средствами гигиены ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, агрохимикатами, семенами и садовыми материалами. Отмечается, что на рынке должны предпринимать все необходимые санитарные и противоэпидемические меры, обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию служебных помещений.
Продавцы должны обеспечить защиту продуктов пищевой пленкой, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от покупателей, пользоваться перчатками, масками или респираторами (для продуктов и денежного расчета должны быть разные перчатки). Предпринимателям также необходимо по возможности максимально переходить на безналичный расчет, проводить уборку с хлоросодежащими препаратами каждые 2 часа, дезинфицировать прилегающую к торговому месту территорию, следить чтобы на 10 квадратных метрах было не более 1 покупателя.
Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещания с мэрами областных центров и председателями ОГА обсудил тему функционирования продовольственных рынков и заявил, что вопрос их функционирования принадлежит местной власти.
Отметим, что на время карантина рынки, открыли также в Мелитополе и Энергодаре. В Запорожье пока рынки открывать не собираются, заработал только оптовый овощной рынок на Анголенко. По словам главы Союза предпринимателей Ника Лидии Кривенко, в Запорожье можно было также открыть рынки и это было безопаснее, нежели в супермаркетах и цены не были бы заоблачными.
– Наша местная власть решила просто «похоронить» малый и средний бизнес в угоду монополистам. На оптовый рынок приезжают и закупают товар по низким ценам, а потом продают в супермаркетах по огромным ценам. Разрешение работы рынков в условиях карантина - в полномочиях городской власти. Но, нам сначала перекрывают кислород тем, что мы несем убытки за товар, которые так и не смогли продать, далее всех людей, у которых больше нет выбора, обязывают ходить в супермаркеты и покупать продукты только там, якобы в карантинных целях. Но на рынке, на свежем воздухе, гораздо безопаснее покупать продукты, чем в закрытых помещениях. Или же в Запорожье считают, что Мелитополь, Энергодар поступают не правильно? Наши предприниматели также бы торговали в перчатках, масках, нужно было бы - обмотали бы киоск пленкой, как это делают в аптеках в целях защиты и только через окошко передавали бы товар покупателю. Но, к сожалению, нас слышать не хотят! - подчеркнула Лидия Кривенко.
В связи с данными действиями предприниматели обратились в Антимонопольный комитет Украины. Согласно решению правительства, режим чрезвычайной ситуации в Украине вводится на 30 дней – до 24 апреля.
Напомним, у стен Запорожского городского совета прошел митинг рыночников, которые возмущены тем, что представители власти не предупредили предпринимателей и ввели карантин. Согласно распоряжению, с 17 марта все рынки, магазины, кино, театры и др. закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Рыночники просили разрешить им торговать еще три дня, чтобы продать скоропортящийся товар, который они закупили вчера.