В Запорожье комиссия изучает причины аварийной ситуации в доме на Кичкасе

РепортерUA 13 Апр 2020 - 16:04

В доме по ул. Павлокичкасской, 4 продолжаются аварийные работы. Как сообщили в Запорожском горсовете, восстановлен канализационный ввод и холодное водоснабжение.

Начала работу комиссия, которая должна установить причины аварии, определить план дальнейших действий по этому дому.

Как сообщал РепортерUA ранее, в субботу, 11 апреля, в доме по ул. Павлокичкасской, 4 произошло разрушение перекрытия между 1 этажом, который является нежилым, и подвалом. Была разрушена опорная колонна. Никто не пострадал. Однако возникла угроза дальнейшего разрушения 2 и 3 этажа, поэтому люди покинули дом.

Жителей аварийного подъезда переселили в гостиницу «Украина». Они смогут там бесплатно проживать в период выполнения работ. Всего в гостинице переселились 5 семей, еще 1 семья переехала к родственникам.

Муниципальная аварийная служба установила временную опору, чтобы не допустить дальнейшего разрушения. Продолжается разбор завала в подвале. Выполняются другие работы.

- Установили временную опору, чтобы уменьшить нагрузку на балки верхних этажей. Восстановлены канализационный ввод, холодное водоснабжение. Прорабатывается вопрос возобновления газоснабжения там, где это возможно, - отметил заместитель городского головы Виктор Гординский. - Комиссия уже начала работу. В ее составе представители профильных служб, Научно-исследовательского института строительных конструкций, которые должны дать свои предложения, рекомендации по плану работ по этому дому, его техническому состоянию.

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