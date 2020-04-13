В Запорожье комиссия изучает причины аварийной ситуации в доме на Кичкасе

В доме по ул. Павлокичкасской, 4 продолжаются аварийные работы. Как сообщили в Запорожском горсовете, восстановлен канализационный ввод и холодное водоснабжение.
Начала работу комиссия, которая должна установить причины аварии, определить план дальнейших действий по этому дому.
Жителей аварийного подъезда переселили в гостиницу «Украина». Они смогут там бесплатно проживать в период выполнения работ. Всего в гостинице переселились 5 семей, еще 1 семья переехала к родственникам.
Муниципальная аварийная служба установила временную опору, чтобы не допустить дальнейшего разрушения. Продолжается разбор завала в подвале. Выполняются другие работы.
- Установили временную опору, чтобы уменьшить нагрузку на балки верхних этажей. Восстановлены канализационный ввод, холодное водоснабжение. Прорабатывается вопрос возобновления газоснабжения там, где это возможно, - отметил заместитель городского головы Виктор Гординский. - Комиссия уже начала работу. В ее составе представители профильных служб, Научно-исследовательского института строительных конструкций, которые должны дать свои предложения, рекомендации по плану работ по этому дому, его техническому состоянию.