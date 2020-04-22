Шмыгаль: Границы Украины откроют через 30 дней после стран ЕС

РепортерUA 22 Апр 2020 - 12:40

Граница Украины будет открыта примерно спустя месяц после подобного решения в странах Европы. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

«Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц», - заявил Шмыгаль.

По его словам, украинские власти будут принимать решение о конце изоляции страны от остального мира, оглядываясь на решения касательно государственных границ в европейских государствах.

«Мы можем наблюдать за европейскими странами, - Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», - уточнил премьер.

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