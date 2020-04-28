Без митингов и шествий: как в Запорожской области отметят День победы

Ко Дню памяти и примирения 8 мая и к 75-й годовщине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая в Запорожье и Запорожской области массовые мероприятия проводится не будут. В том числе привычные нам митинги, шествия, возложения цветов и праздничные концерты. Эту информацию РепортерUA подтвердили как в мэрии, так и в облсовете.
Напомним, что 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая, а одной из его важных ограничительных мер является запрет на проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.
Однако, отсутствие митингов и концертов в традиционном виде не означает того, что праздник в этом году не отметят. В некотором роде, изменится формат и масштаб его проведения.
Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного совета, массовых митингов с возложением цветов к мемориалам точно не будет ни в городах, ни в меньших населенных пунктах. В связи с этим депутаты планируют поздравлять ветеранов на своих округах в индивидуальном порядке с учетом всех рекомендуемых мер предосторожности.
Также предполагается, что руководители городов и других населенных пунктов возложат цветы к главным мемориалам на своих территориях. В частности, сейчас обсуждается возможность зажжения Вечного огня на Алее Боевой Славы в Запорожье. Но опять же, речь идет только о руководителях, с учетом использования индивидуальных средств защиты и с соблюдением дистанции. От областного совета в таком мероприятии поучаствует заместитель председателя ЗОР Егор Семенков. Он возложит цветы к мемориалу «Переправа».
В Запорожской областном методическом центре культуры и искусства также не оставили без внимания важные даты. Учитывая карантин, заведения культуры не имеют возможности провести традиционные торжественные мероприятия, но ситуацию решили спасти с помощью онлайн-формата и неравнодушных запорожцев. Поэтому 7 мая в 13:00 на Youtube-канале Запорожского областного методического центра культуры и искусства состоится трансляция праздничного онлайн-концерта «Мы помним», к участию в котором приглашаются профессиональные и любительские творческие коллективы, а также отдельные исполнители области.
Программа концерта предусматривает выполнение номеров в разных жанрах. Отправлять видеозаписи с номерами можно на электронный адрес ocnt@i.ua вплоть до 4 мая. Требования для участников: надлежащий уровень видеозаписей и исполнительского мастерства, тематическое направление исполняемых произведений, обязательно указать свои данные, контактные телефоны.
Кроме того, в формат онлайн переходит акция ко Дню памяти и примирения «Единство во имя Победы». Ранее молодежь со всех уголков Запорожской области объединяли с помощью масштабной велоэстафеты, а теперь им предстоит участие в акции «Помним. Побеждаем». Организаторы приглашают молодежь присоединиться, передать уважение борцам с нацизмом и консолидировать общество вокруг идеи защиты Украины в форме коротких видеороликов с декламацией патриотических стихов. Видео будут размещаться на страницах Центра патриотического воспитания молодежи в Facebook и Instagram.
Отдельно отметим, что разовая денежная помощь ветеранам войны, которую получают в канун Дня памяти и примирения, в этом году остается неизменной. В числе ветеранов как участники Второй мировой войны, дети войны, узники концентрационных лагерей, так и участники других боевых действий, Революции Достоинства, ветераны АТО, члены семей погибших и супруги умерших инвалидов в следствии войны, а также другие социальные группы. Выплаты варьируются в зависимости от категории от 4120 грн до 570 грн. Только в Запорожье право на получение такой помощи имеют более 17 тысяч человек.