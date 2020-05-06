Завтра в суде рассмотрят админпротокол, который выписали организатору автопробега предпринимателей

Завтра, 7 мая, в 8:40 в Жовтневом районном суде г. Запорожья состоится судебное заседание по административному протоколу, составленному полицией на организатора автопробега представителей малого бизнеса главу городского Союза предпринимателей «Ника» Лидию Кривенко.
Как сообщал РепортерUA ранее, 22 апреля в Запорожье состоялся автопробег предпринимателей, которые таким образом хотели привлечь внимание областных и городских властей к проблеме выживания в условиях карантина.
По словам Лидии Кривенко, ее начали запугивать штрафов еще в здании запорожской мэрии, куда она пыталась передать резолюцию с требованиями участников автопробега. Затем ей позвонили из райотдела полиции, и поинтересовались адресом проживания, чтобы вручить админпротокол. Однако, глава Лидия Кривенко сообщила, что приедет в райотдел за протоколом сама.
Организатору автопробега предпринимателей вменяют нарушение популярной сегодня статьи 44-3 КУпАП (нарушение правил карантина людей).
Судебное заседание состоится по адресу: Запорожье, ул.Александровская, 6, Зал судебного заседания № 3.