На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ: есть погибший

РепортерUA 21 мая 2020 - 13:17

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе в очередной раз обстреляли украинских защитников. В результате атаки погиб один военный, есть раненые. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики вели огонь, в частности, из крупнокалиберных минометов.

«Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы», - говорится в сообщении.

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