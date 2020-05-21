На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ: есть погибший

Незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе в очередной раз обстреляли украинских защитников. В результате атаки погиб один военный, есть раненые. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.
Боевики вели огонь, в частности, из крупнокалиберных минометов.
«Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы», - говорится в сообщении.