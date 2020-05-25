Под Никополем вместо рухнувшего моста установят понтонный: движение могут возобновить уже завтра. Фото

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?

Обязательно, жду этого с нетерпением

24%

Нет, боюсь заразиться коронавирусом

8%

В этом году буду отдыхать на украинских курортах

17%

Еще не думал об этом

6%

Нет возможности в этом году

45%

Всего голосов: 156