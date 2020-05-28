В Запорожье сообщили о минировании Хозяйственного суда

В Запорожье поступила информация о минировании здания Хозяйственного суда. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.
Как сообщается на сайте суда, сегодня, около 11:00 часов поступило сообщение о заминировании здания Хозяйственного суда Запорожской области. После осмотра и проведения необходимых меропиятий, оказалось, что информация ложная.
Во время проведения соответствующих проверочных действий специалистами взрывотехнической службы и Национальной полиции в административном здании взрывных устройств не обнаружено.
Через час суд возобновил работу в обычном режиме.