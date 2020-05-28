В Запорожье сообщили о минировании Хозяйственного суда

РепортерUA 28 мая 2020 - 14:29

В Запорожье поступила информация о минировании здания Хозяйственного суда. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.

Как сообщается на сайте суда, сегодня, около 11:00 часов поступило сообщение о заминировании здания Хозяйственного суда Запорожской области. После осмотра и проведения необходимых меропиятий, оказалось, что информация ложная.

Во время проведения соответствующих проверочных действий специалистами взрывотехнической службы и Национальной полиции в административном здании взрывных устройств не обнаружено.

Через час суд возобновил работу в обычном режиме.

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