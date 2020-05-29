Лето на карантине: как запорожцы собираются отдыхать в условиях пандемии. Опрос

Лето стремительно приближается, до самого ожидаемого времени года осталось всего два дня. Некоторые запорожцы уже пакуют чемоданы, чтобы отправиться в долгожданный отпуск поближе к морю. Но, как известно, коронавирусная пандемия внесла коррективы в летний сезон 2020-го года.
Карантинные меры в стране постепенно смягчаются. Уже возобновляют работу магазины, салоны красоты, ТЦ, запущен общественный транспорт в городах и по области, восстанавливается ж/д-сообщение. С понедельника, 1 июня, в Украине разрешили работу бассейнов, спортзалов и автошкол. Если ситуация не изменится, то постепенно будут сняты и другие ограничения, вплоть до открытия государственных границ. А это значит, что возобновится и международный туризм.
В связи с этим РепортерUA вышел на улицы Запорожья, чтобы узнать планы горожан на предстоящее лето и то, как на эти планы повлияет введенный карантин.
Напомним, что ранее журналисты РепортерUA уже общались с запорожцами о том, как карантин повлиял на их жизни.