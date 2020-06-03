В Запорожье сообщили о минировании всех супермаркетов торговой сети «Сильпо»

РепортерUA 03 Июн 2020 - 12:17

В Запорожье с самого утра в супермаркетах сети «Сильпо» искали взрывчатку. Неизвестный сообщил о минировании около пяти часов утра.

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, 3 июня в 5 утра на call-центр СБУ поступило сообщение о минировании всех супермаркетов торговой сети «Сильпо» в городе Запорожье и торгового центра «Украина» на проспекте Соборном.

На место происшествия выехали руководство полиции, следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехники, кинологи, ГСЧС. 

Информация о взрывчатке оказалась ложной. Открыто уголовное производство по ст.259 УК Украины - заведомо неправдивое сообщение о минировании. 

Сейчас супермаркеты и ТРЦ работают в штатном режиме. 

Напомним, вчера сообщали о минировании в запорожском McDonalds: информация не подтвердилась.

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