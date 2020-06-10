Активисты принесли картины к зданию ГБР. Фото

Возле здания ГБР сегодня собираются активисты для поддержки Петра Порошенко. Они принесли с собой картины с изображениями Зеленского и Коломойского. Фотографии опубликовало издание Страна.
Отметим, что сегодня Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований по делу о картинах. Группа поддержки установила звуковое оборудование и принесла множество картин с карикатурами на Зеленского, Коломойского, Венедиктову.
На месте находится также большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии.