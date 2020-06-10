Активисты принесли картины к зданию ГБР. Фото

РепортерUA 10 Июн 2020 - 11:17

Возле здания ГБР сегодня собираются активисты для поддержки Петра Порошенко. Они принесли с собой картины с изображениями Зеленского и Коломойского. Фотографии опубликовало издание Страна.

Отметим, что сегодня Петр Порошенко вызван в Государственное бюро расследований по делу о картинах. Группа поддержки установила звуковое оборудование и принесла множество картин с карикатурами на Зеленского, Коломойского, Венедиктову.

На месте находится также большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии.

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