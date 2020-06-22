Виталий Боговин подписал распоряжения об увольнении еще двух заместителей председателя ЗОГА

Председатель облгосадминистрации Виталий Боговин подписал распоряжение об освобождении от должностей заместителей председателя облгосадминистрации Владимира Тарасенко и Вячеслава Дзятковского. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Напомним, направлены на согласование в Кабинет Министров Украины и Офис Президента документы о согласовании освобождения заместителя председателя облгосадминистрации Андрея Антонова. Кроме этого, подготовлено распоряжение о завершении стажировки на должность заместителя председателя облгосадминистрации Александра Голтвенко.
По словам Виталия Боговина, в областной власти будет работать абсолютная новая креативная команда. Представление новых заместителей состоится в ближайшее время.