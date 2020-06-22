Виталий Боговин подписал распоряжения об увольнении еще двух заместителей председателя ЗОГА

РепортерUA 22 Июн 2020 - 10:55

Председатель облгосадминистрации Виталий Боговин подписал распоряжение об освобождении от должностей заместителей председателя облгосадминистрации Владимира Тарасенко и Вячеслава Дзятковского. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

Напомним, направлены на согласование в Кабинет Министров Украины и Офис Президента документы о согласовании освобождения заместителя председателя облгосадминистрации Андрея Антонова. Кроме этого, подготовлено распоряжение о завершении стажировки на должность заместителя председателя облгосадминистрации Александра Голтвенко.

По словам Виталия Боговина, в областной власти будет работать абсолютная новая креативная команда. Представление новых заместителей состоится в ближайшее время.

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