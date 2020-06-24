Онлайн-репортаж 51-й сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 24 июня, началась 51-я сессия Запорожского горсовета. В основной повестке дня 17 вопросов.
11:00. Депутаты постепенно собираются в зале.
11:05. Среди вопросов, возвращение льготного проезда, но с ограничением по времени. Также в повестке дня планы создания нового троллейбусного маршрута, который соединит Бородинский микрорайон и Хортицкий район, расширение базы музыкальной школы № 5 за счет аренды помещений в расположенной неподалеку частной школе.
11:16. Регистрация. В зале 47 депутатов из 64.
Звучит гимн.
11:21. Приняли повестку дня за основу. За - 49.
Исключили из основной повестки дня вопросы № 5, № 6, № 7, № 12-17.
11:25. Вносят в повестку дня дополнительные вопросы.
11:58. Голосуют пакетом за вопросы № 49-60 о предоставлении нотариальной доверенности - согласия горсовета на проведение сторительных работ/ремонтов на объектах, которые являются собственностью громады из дополнительных. За - 44. Решение принято.
Приняли решение рассмотреть вопросы о предоставлении материальной помощи в первую очередь.
12:00. Вопросы № 1-11 из дополнительных рассмотрят после вопросы № 10 основной повестки дня.
Дополнительные вопросы по земле рассмотрят вместе с основными.
12:11. Утверждают повестку дня в целом. За - 45. Принято.
12:13. Создают рабочие органы сессии.
Перерыв 15 минут.
Регистрация. В зале 49 депутатов.
Депутатам предоставляется не менее 30 минут для оглашения запросов. Записалось 12 депутатов.
Мэр Владимир Буряк напоминает о вопросах на повестке дня. В частности говорит о возвращении льготного проезда и введении безконтактной оплаты. Также упоминает, что необходимо построить новый гараж для муниципальных автобусов.
По его словам, до сентября должны допустить новый троллейбусный маршрут, чтобы соединить Бородинский микрорайон и Хортицкий район. На них будут запущены троллейбусы аккумуляторном ходу: по Хортицкому району он будет ходить без контакта с сетью, но на Истомина - на подъеме - нужна контактная сеть.
12:55. Слово берет депутат Александр Кобзарюк. Говорит о том, что необходимо провести ремонт в общежитии по адресу: ул. Независимой Украины, 80А. На первом этаже живут переселенцы из Донбасса. Также в данном общежитии во время выборов находится избирательный участок № 99. Пару месяцев назад дом затопило и здание нуждается в ремонте.
13:05. Депутат Владимир Москаленко поднимает вопрос установки насоса в одном из домов ОСМД. Задает вопрос, почему школа № 39, которой он выделил средствана закупку стульев и шахмат, до сих пор не получила их.
13:24. Депутат Вячеслав Зайцев сообщает, что по ул. Сергея Синенко, 83 из-за ям отказывается заезжать скорая.
Также озвучивает просьбу хителей академгородка на Хортице разделить государственные и коммунальные земли.
Депутат от Новой политики Виталий Тишечко поднимает вопрос кронирования деревьев в детском саду на Зеленом Яре. По словам заместителя мєра Анатолия Пустоварова, на сегодняшний день заложено 10% от необходимого в связи с дефицитом бюджета.
14:08. Утверждают регламент. За - 45. Принято.
Вопросы, касающиеся материальной помощи, с № 33- № 48 принимют пакетом. За - 50. Решение принято.
14:11. Проект решения о плане работы Запорожского горсовета. Голосуют. За - 49. Принято.
Объявлен перерыв на час.