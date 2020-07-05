Зеленский: Мы вернем все наши территории

РепортерUA 05 Июл 2020 - 12:39

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил города Краматорск и Славянск с шестой годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований и пообещал, что Украина вернет все свои территории. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 

«Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину», – сказал глава государства в ходе участия в торжествах ко Дню Военно-морских сил Украины в Одессе.

Зеленский отметил, что у него есть мощный заряд силы и веры в то, что «все у нас обязательно получится».

«Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, могучую и непобедимую Украину», – резюмировал президент.

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