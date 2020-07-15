Стартовало пленарное заседание Верховной Рады: что рассмотрят

Сегодня, 15 июля, стартовало пленарное заседание Верховной Рады Украины. В повестке дня парламентариев 31 вопрос.
В зале зарегистрировались 241 депутат. Спикер ВРУ Разумков отметил, что в Украине сегодня отмечается День украинского миротворца.
Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений «Об образовании и ликвидации районов», № 3650 и «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)», № 3809.
Планируется также рассмотреть в первом чтении ряд проектов законодательных актов, касающихся деятельности Верховной Рады и народных депутатов.
Также в первом чтении планируется рассмотреть проект Закона «О медиации», №3504 и альтернативный него №3504-1.
Согласно повестке дня, во втором чтении планируется рассмотреть ряд проектов законов, касающихся обороны и разведки: «О оборонные закупки», № 2398-д; «О разведке» № 2412-д и «О внесении изменений в Закон Украины «О Службе внешней разведки «О деятельности Службы внешней разведки Украины» № 2414-д.
В планах Верховной Рады рассмотрение четырех законопроектов, касающихся защиты прав детей: по сокращению сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствование порядка рассмотрения дел особого производства; об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме; по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи и по упрощению процедуры рассмотрения судебных дел, связанных с защитой прав детей.
Планируется рассмотреть ряд проектов постановлений, среди которых «О Заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе», № 3736.
В этот день также планируется принять решение по законопроектам «Об основных принципах молодежной политики» и «О публичных электронные реестры».
Подробно о каждом вопросе можно узнать по ссылке.