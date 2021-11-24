Петиции, ремонт и оценка земли: онлайн-репортаж 10-й сессии Запорожского горсовета. Видео

Сегодня, 24 ноября, началась 10-я сессия Запорожского городского совета. В основной повестке дня 33 проекта решений, а также 28 дополнительных.
В повестку дня планируется внести ряд решений, касающихся разных сфер жизнедеятельности города, отраслей городского хозяйства, изменения в городские бюджетные программы, касающиеся образования, здравоохранения, развития инфраструктуры и благоустройства города, работы Центров предоставления административных услуг. В частности, планируется увеличить со 155 до 183 количество административных услуг, предоставляемых запорожцам филиалами Центра предоставления административных услуг. Также депутаты должны утвердить Программу проведения нормативной денежной оценки земель Запорожья. Ее планируется провести в 2022 году. Это необходимо сделать для выполнения требований законодательства.
Благодаря термомодернизации зданий ряда учебных учреждений Запорожье планирует сэкономить бюджетные средства на их отоплении. Это станет возможным благодаря реализации Соглашения о кредите и гранте между Кабинетом Министров Украины, Житомирским городским советом, Запорожским городским советом и банком KfW, Франкфурт-на-Майне. Его условия депутаты также должны утвердить на сессии.
Также запланировано увеличение финансирования ряда проектов в области образования, медицины. В частности, выделение дополнительно около 4 миллионов гривен на выполнение ремонтных работ в городской больнице №9, более 2,4 миллиона гривен – в Городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи. Около 9 миллионов гривен будут направлены на реконструкцию спортивной площадки в школе №110, 9,8 миллионов гривен – на закупку технологического, стирального, холодильного оборудования, современных средств обучения для учебных заведений.
11:16. Регистрация. В зале 53 депутата из 64. Сессия открыта. Звучит гимн.
И.о. мэра Анатолий Куртев докладывает об изменениях в составе депутатской фракции «Европейская солидарность». Александр Константинов заявил о сложении полномочий главы фракции. Вместо него избран Николай Белый.
Также сообщается, что вместо депутата Алексея Никифорова от фракции «Єднання» избрали следующего по списку Сергея Брицына - частного предпринимателя. Ранее Алексей Никифоров сложил депутатские полномочия по собственному желанию.
Перерегистрация. В зале - 56 депутатов.
11:26. Приняли повестку дня за основу. Включают дополнительные вопросы.
11:54. Утверждают повестку дня в целом. За - 58. Решение принято.
Создают рабочие органы сессии.
11:58. Просит слово участник АТО Андрей Кузьменко по поводу разрешения выделения ему земельного участка на ул. Ореховское шоссе. Данный проект решения внесен в повестку дня. Депутаты решили не предоставлять слово. За - 15.
11:59. Предоставляется не менее 30 минут для выступлений, обращений депутатов.
12:27. Принимают регламент. За - 58. Принято.
Вопросы с 28-30 из дополнительных внесли в пакетное голосование. За - 58. Принято.
12:28. Проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 18.12.2019 №14 «Об утверждении городской программы «Программа развития туризма в городе Запорожье на 2020-2022 годы (с изменениями и дополнениями)» Голосуют в целом. За - 58. Принято.
Внесение изменений в Программу «Дети Запорожья» на 2019-2021 годы. Голосуют в целом. За - 58. Принято.
О внесении изменений в Программу «Образование на 2019-2021 годы», утвержденную решением Запорожского городского совета от 19.12.2018 №41 «Об утверждении программ по образовательной отрасли». Голосуют в целом. За - 57. Принято.
Голосуют в целом О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №32 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 года». Принято.
12:35. Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства г. Запорожья на 2018-2022 годы. Голосуют в целом. За - 57. Принято.
О внесении изменений в Программу обращения с животными в г. Запорожье на период 2017-2022 годы, утвержденной решением городского совета от 26.04.2017 №33. Голосуют в целом. За - 56. Принято.
12:38. Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства города Запорожья на 2020-2022 годы. Голосуют в целом. За - 56. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в Городскую целевую Программу восстановления инфраструктуры территории частного сектора города Запорожья на 2018-2025 годы. Голосуют в целом. За - 55. Принято.
Об утверждении Программы проведения нормативной денежной оценки земель г. Запорожья. Принято.
12:42. О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №28 «Об утверждении городской программы «Культура Запорожья на 2019-2021 годы (с изменениями и дополнениями). Голосуют в целом. За - 51. Принято.
О внесении изменений в городскую целевой программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта «Запорожэлектротранс» на 2018-2021 годы». Голосуют в целом. За - 52. Принято.
Следующий проект решения -О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы коммунального предприятия «Запорожский центр диспетчеризации общественного транспорта». Голосуют в целом. За - 55. Принято.
О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2021 году», утвержденную решением городского совета от 28.12.2020 №48. Приняли в целом.
12:49. Прект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 28.12.2020 №49 «О бюджете Запорожской городской территориальной общины на 2021 год». Голосуют в целом. За - 58. Принято.
Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2022 год. Голосуют в целом. За - 59. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 29.05.2013 №21 «О предоставлении административных услуг в г. Запорожье». Голосуют в целом. Принято.
Об определении перечня административных услуг, предоставляемых через Центр предоставления административных услуг г. Запорожья и его территориальные подразделения. Голосуют в целом. За - 58. Принято.
Об утверждении Регламента работы Центра предоставления административных услуг г.Запорожья и его территориальных подразделений. Голосуют в целом. Принято.
Проект решения О Полиэктовой И.Ю. Планируется назначить на должность начальника коммунального предприятия «Муниципальная телевизионная сеть» Полиэктову Ирину Юрьевну. Приняли в целом.
12:56. Следующий проект решения О неподдержке электронной петиции «Против переименования улицы Северокольцевой». В петиции предлагается назвать улицу Северокольцевую в Коммунарском районе именем бывшего директора АвтоЗАЗ С. Кравчуна. Голосуют в целом. За - 20. Не принято.
О поддержке электронной петиции «Против переименования улицы Северокольцевой». Голосуют в целом. За - 21. Не принято.
Следующий проект решения О принятии в коммунальную собственность территориальной общины г. Запорожья объектов улично-дорожной сети от ЧАО Запорожогнеупор. За - 60. Принято.
О принятии в коммунальную собственность территориальной громады г. Запорожья зеленых насаждений от БФ “Социальные программы Запорожсталь. В целом. За - 59. Принято.
13:01. Об отказе гр. Кузьменко в отводе и передаче в собственность земельного участка по ул. Ореховское шоссе, между жилыми домами №16 и №18/5 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). В целом. За - 56. Принято.
Об отводе и передаче в собственность гр.Кузьменко В.А. земельного участка по ул. Ореховское шоссе, между жилыми домами №16 и №18/5 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок). В целом. За - 7. Не принято.
Об отказе в предоставлении разрешения ООО «Спецмашпром-2000» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в районе пер. Встречного, 9 для проезда на транспортном средстве. Голосуют в целом. За - 58. Принято.
О предоставлении разрешения ООО «Спецмашпром-2000» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в районе пер.Встречного, 9 для проезда на транспортном средстве. Не приняли.
13:04. Об отмене решения Запорожского городского совета от 26.06.2013 №30 «О создании комиссии по определению и возмещению ущерба собственников земли и землепользователей». Голосуют в целом. За - 57. Принято.
Об отмене решения Запорожского городского совета от 27.03.2013 №43 «О создании комиссии по определению и возмещению ущерба в сфере земельных отношений» (с изменениями, внесенными решением городского совета от 30.10.2013 №27, от 26.03.2014 №13, от 29.03.2017 №63)». Голосуют в целом. За - 57. Принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины об уточнении законодательных норм о предоставлении совладельцам многоквартирных домов информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Голосуют в целом. За - 44. Принято.
Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. В целом. За - 52. Принято.
Перечень проектов решений городского совета по утверждению землеустроительной документации. Принято.
Об утверждении Г.Габуева в состав исполнительного комитета Запорожского городского совета. Предлагается утвердить ГАБУЕВА Георгия Юрьевича, адвоката адвокатского объединения «Право Студия», в состав исполнительного комитета Запорожского городского совета. Принято. За - 57.
О внесении изменений в решение городского совета от 10.09.2021 №47 «Об осуществлении местного заимствования в 2021 году». Принято.
Об утверждении Соглашения о кредите и гранте между Кабинетом Министров Украины, Житомирским городским советом, Запорожским городским советом и KfW, Франкфурт-на-Майне. Голосуют. За - 54. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 24.06.2020 №71 «О предоставлении согласия» (с изменениями). За - 55. Принято.
О реформировании Инспекции по благоустройству в городе Запорожье. Принято.
О поддержании электронной петиции по обновлению спортивной площадки гимназии №2 им. Леси Украинки (обнародовано 12.11.2021). Голосуют в целом. За - 56. Принято.
О поддержании электронной петиции по возобновлению учебного процесса в очном режиме для учащихся 1-4 классов (обнародовано 19.11.2021). Голосуют в целом. За - 49. Принято.
О поддержке электронной петиции по запрету ввода платы за абонентское обслуживание Концерном «Городские тепловые сети». Не принято.
Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г.Запорожья для Государственной инспекции архитектуры и градостроительства в Украине. Принято.
Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г.Запорожья для Государственного учреждения «Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины» (обнародовано 16.11.2021). Принято.
Об утверждении градостроительной документации – проект внесения изменений в детальный план территории города Запорожья, ограниченной ул.Центральной, береговой полосой р.Днепр.
13:39. Все вопросы повестки дня исчерпаны. Звучит гимн.
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