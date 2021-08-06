Сессия Запорожского горсовета не состоялась

РепортерUA 06 Авг 2021 - 12:07

Сегодня, 6 августа, из-за отсутствия кворума не состоялась седьмая сессия Запорожского городского совета. Количество депутатов было недостаточным, чтобы объявить сессию полномочной.

Как передает корреспондент РепортерUA, в зале зарегистрировались всего 15 депутатов из 64. На заседании также присутствовали представители СМИ.

Дата следующего заседания будет сообщена позже.

Напомним, 7-я сессия горсовета была назначена на 30 июня. Тогда из-за отсутствия кворума заседание пришлось перенести. Ситуация повторилась 2 июля

Позже депутаты созвали сессию на 14 июля, но она также не состоялась. Городской голова Владимир Буряк ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля. В этот день ее также не удалось провести из-за недостаточного количества присутствующих депутатов. Также заседание не состоялось и 30 июля.

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