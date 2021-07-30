Седьмая сессия Запорожского городского совета не состоялась из-за отсутствия кворума

Сегодня, 30 июля, из-за отсутствия кворума в который раз не состоялась седьмая сессия Запорожского городского совета. Количество депутатов было недостаточным, чтобы объявить сессию полномочной.
Как передает корреспондент РепортерUA, в зале зарегистрировались 13 депутатов из 64. На заседании также присутствовали представители СМИ.
Дата следующего заседания будет сообщена позже.
Напомним, 7-я сессия горсовета была назначена на 30 июня. Тогда из-за отсутствия кворума заседание пришлось перенести. Ситуация повторилась 2 июля.
Позже депутаты созвали сессию на 14 июля, но она также не состоялась. Городской голова Владимир Буряк ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля. В этот день ее также не удалось провести из-за недостаточного количества присутствующих депутатов.
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