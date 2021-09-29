Онлайн-репортаж восьмой сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 29 сентября, стартовала восьмая сессия Запорожского городского совета. Заседание было назначено на 11:00, однако начало перенесли на четыре часа, пишет РепортерUA.
В повестку дня внесено 18 основных и предлагается внести 38 дополнительных вопросов. Депутаты планируют рассмотреть изменения в городские программы, петиции, выделение помощи. Среди прочего, изменения могут быть внесены в названия учебных заведений в рамках реформы образования.
15:07. В зале пусто.
15:20. Звучит звонок.
15:22. Заходит городской голова Владимир Буряк. За ним входят некоторые депутаты.
15:30. Регистрация депутатов в зале. Присутствуют 44 депутата из 64. Сессия полномочна, звучит гимн.
15:34. Слово предоставляют руководителю Шевченковской окружной прокуратуры Запорожья Владимиру Рубану. Он отчитывается о проделанной работе и изменениях в структуре прокуратуры.
15:43. Слово предоставляется народному депутату Украины Сергею Штепе. Он говорит об экологических проблемах в Запорожском регионе, а также об обустройстве современной инфраструктуры для молодежи. Также призвал в следующем году развивать систему «Безопасный город» и увеличивать количество камер видеонаблюдения и заняться транспортным вопросом. Сергей Штепа сообщил также, что Запорожье по уровню радости среди городов Украины заняло 24-е, последнее, место.
15:52. Поступило обращение выступить по поводу критического вопроса существования общественной организации «Дети войны». За - 37, слово предоставляется Галине Самсице. Она обращается к депутатам за помощью, поскольку после смерти председателя организации остались большие долги, которые у организации нет возможности выплатить. Кроме того, помещение организации нуждается в ремонте, на это тоже нужны средства. Она попросила взять организацию на баланс мэрии. Также отдельно Галина Самсица отметила плачевное состояние рек в Запорожье из-за постоянного загрязнения.
15:58. Депутаты голосуют повестку дня за основу. За - 48, принято.
Формируют повестку дня.
Депутаты просят внести еще два вопроса о помощи на лечение в повестку дня. Поддержано.
16:19. Дополнительные вопросы включены, повестка дня сформирована. Вопросы о предоставлении помощи предлагают рассмотреть первыми. Это вопросы с 32 по 40.
Есть предложение вопросы 21 и 22 рассмотреть с вопросом 17, объединив их.
Голосуют в целом. За - 50, решение принято.
16:22. Поддерживают в целом вопросы «О секретариате сессии», «О счетной комиссии восьмой сессии городского совета», «О редакционной комиссии восьмой сессии городского совета».
Перерыв 10 минут.
16:43. Депутатов просят занимать места. Регистрация - присутствуют 51 депутат.
Голосуют за регламент. Поддержано.
Депутаты переходят к рассмотрению повестки дня. В первую очередь рассмотрят вопросы о предоставлении помощи, их предлагается включить в блочное голосование. За - 43. Принимают в целом.
Депутаты сообщают о конфликте интересов в отношении некоторых вопросах.
16:50. Голосуют в целом о внесении изменений в программу «Дети Запорожья». Принято. Аналогично принимают проекты решений о внесении изменений в Программу поведении с животными в Запорожье, Программу образования, оздоровления и отдыха, Программы развития туризма в Запорожье, Программы культуры Запорожья, Программа, целевой программы «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы коммунального предприятия «Запорожский центр диспетчеризации общественного транспорта», Программы развития и содержания ЖКХ, Программы возмещения процентных ставок по привлеченным в кредитно-финансовых учреждениях кредитам.
О внесении изменений в Программу здравоохранения голосуют за основу. Поддерживают предложение и голосуют за проект в целом. Принято.
16:57. Голосуют в целом по вопросу внесения изменений в Программу модернизации и реконструкции искусственных дорожных объектов, Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства Запорожья.
Приняли в целом проект решения - О внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления автотранспортных и хозяйственных услуг структурным подразделениям и исполнительному комитету городского совета на 2021-2023 годы, утвержденной решением городского совета от 28.12.2020 № 39. За- 51. Принято.
17:06. О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2021 году», утвержденной решением городского совета от 28.12.2020 № 48. Вносят правки. Приняли в целом.
17:17.Приняли в целом. 10. Об отказе от первоочередного права покупки частей квартир совместного заселения по адресам: г. Запорожье, ул. Республиканская, д.77, ул. Украинская, д.2, проезд Виталия Тилиженко, д.2, ул.Авраменка, д.16 , Дегтярева, д.6, ул.Космическая, 22а.
Голосуют в целом за проект решения - О внесении дополнений в решение Запорожского городского совета от 28.12.2020 №3 «Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2021». За - 48. Принято.
О предоставлении разрешения на создание органа самоорганизации населения домового комитета по ул. Счастливой, 15 в Днепровском районе города Запорожье. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
О предоставлении согласия на принятие в коммунальную собственность территориальной общины г. Запорожье из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области счетчиков учета воды и электроэнергии. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
О поддержке электронной петиции «О строительстве памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко в Запорожье». Голосуют за основу. За - 49. Принято. Предлагается внести правку в проект решения, а именно п.2 проектирование и строительство провести за счет бюджета города и других источников. Голосуют за правку. Принято. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
17:21. Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка с последующей передачей в пользование на конкурентных началах (земельных торгах). За - 48. Принято.
Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. Принимают в целом. За - 49. Принято.
Голосуют за сам перечень проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации (п.1-п.4). За - 49. Принято.
О Прогнозе бюджета на 2022-2024 годы. В целом. За - 49. Принято.
О внесении изменений в Положение «О департаменте финансовой и бюджетной политики Запорожского городского совета». За -49. Принято.
О внесении изменений в Положение «О департаменте по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета». В целом. За- 50. Принято.
О неподдержание электронной петиции «Против переименования улицы Северокольцевая». Голосуют в целом. Принято.
О поддержке электронной петиции «Против переименования улицы Северокольцевая». Голосуют. За - 3. Не принято.
Об утверждении градостроительной документации - детальный план территории города Запорожье в районе ул.Украинская, 29 / Прибрежной автомагистрали. За - 39. Принято.
Голосуют в целом - Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г. Запорожье для территориального управления Службы судебной охраны в Запорожской области. За - 49. Принято.
Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г. Запорожье для Запорожской таможни Государственной таможенной службы Украины. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
Об установлении годовой платы за аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г. Запорожье для Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Запорожской области. Голосуют в целом. За - 48. Принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинет Министров Украины относительно поддержки предложений рабочей группы по вопросам упорядочения использования регистраторов расчетных операций Рады по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при Президенте Украины по изменению законодательства по совершенствованию порядка ведения учета и применения регистраторов расчетных операций. Голосуют в целом. Принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинет Министров Украины относительно поддержки проекту Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхован осительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязатель ие и налога на доходы с физических лиц. За - 30. Не приняли.
Следующий проект решения - О создании временной контрольной комиссии Запорожского городского совета по вопросам проверки деятельности департамента образования и науки Запорожского городского совета. За - 45. Принято.
Проект решения - О создании временной контрольной комиссии Запорожского городского совета по вопросам проверки финансовой, административной и хозяйственной деятельности КНП «Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи». За - 43. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 23.12.2020 № 10 с изменениями. Принято. В тексте решения Запорожского городского совета от 23.12.2020 № 10 «Об образовании исполнительного комитета Запорожского городского совета, определение его численности» с изменениями вместо «25» считать «27».
Об управляющем делами исполнительного комитета Запорожского городского совета. Предлагается уволить Омельяновича Романа Анатольевича с должности управляющего делами исполнительного комитета Запорожского городского совета по соглашению сторон в соответствии с п.1 ст.36 Кодекса законов о труде Украины. Также предлагается исключить его из состава исполнительного комитета Запорожского городского совета. За - 50. Принято.
Об утверждении Власюка А. первым заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и в состав исполнительного комитета Запорожского городского совета. За - 50.
Об утверждении Киселя В. заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и в состав исполнительного комитета Запорожского городского совета. Голосуют в целом. Принято.
Об утверждении Голтвенко А. управляющим делами исполнительного комитета Запорожского городского совета и в состав исполнительного комитета. За - 50. Принято.
17:33. Владимир Буряк делает заявление. Говорит, что был на больничном и трижды находился на операционном столе. Поэтому медики советуют поберечь здоровье. В связи с этим решил уйти с должности городского головы. Заявление написано и сегодня оно будет рассмотрено управляющим делами исполкома. Но с политики уходить он не собирается.
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