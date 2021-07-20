Седьмая сессия Запорожского горсовета: онлайн-репортаж. Фото. Видео

Сегодня, 20 июля, запланировано проведение 7-й сессии городского совета. В основной повестке дня 12 вопросов, кроме того предлагается включить 28 дополнительных.
11:00. В зале пока только 9 депутатов.
11:17. В зал зашел городской голова Вадимир Буряк. Отмечает, что пока собралось не много депутатов. Просит еще немного подождать.
11:25. Мэр говорит, что видимо и сегодня депутаты решили проигнорировать заседание.
«Видимо противостояние стоит в том, что был уволен секретарь городского совета. Но этого требовал закон. Если суд скажет, что увольнение секретаря было не правильно - пусть возобновляется в должности. Но я от своих слов не отказываюсь. И сказал, что любая кандидатура от «Слуги народа» может занять кресло секретаря. То есть вопрос сегодня стоит в политике. У нас не Верховная Рада тут! В моем понимании, если вы действительно хотите стать политиками, вам нужно принять важные вопросы, а дальше садиться за стол переговоров. И сегодня те вопросы, которые мы не можем принять с 30 июня, до сих пор не решены. Я буду созывать сессии хоть каждый день, пока мы не придем к единому решению. Сегодня политические силы, которые не присутствуют в зале, будут нести ответственность», - сказал городской голова.
О дате следующего заседания будет сообщено позже.
Напомним, 14 июля, по инициативе депутатов 5 фракций была созвана сессия Запорожского городского совета. Но заседание не состоялось.
Юридический департамент мэрии заявил о том, что данная сессия незаконна в связи с тем, что городской голова Владимир Буряк находился на больничном и ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля.
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