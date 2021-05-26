Фоторепортаж: как проходит 6-я сессия Запорожского горсовета

В Запорожье, 26 мая, проходит 6-я сессия Запорожского городского совета. Депутаты еще не приняли в целом повестку дня. В основной повестке 26 проектов решений, а также 64 дополнительных.
Напомним, что на сессии должны рассмотреть вопрос о создани нового департамента по вопросам эффективной работы и развития коммунальных предприятий. Новый департамент должен заниматься планированием, анализом финансовой отчетности и инвестиционным развитием коммунальных предприятий.
Кроме того, планируется рассмотреть решение о возобновлении льготного проезда для пенсионеров. Если депутаты поддержат предложение, то уже с 27 мая пенсионеры снова смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
В 13:25 депутаты ушли на перерыв, так и не приступив к рассмотрению вопросов. Поводом для перерыва и длительной дискуссии стала попытка подачи проекта решения о составе постоянных комиссий секретарем горсовета Анатолием Куртевым. Некоторые депутаты назвали это нарушением регламента, так как состав комиссий сформирован и не подлежит переформатированию, а мэр города Владимир Буряк заявил, что направит данный проект в Департамент правового обеспечения.
Как будут развиваться события далее, читайте онлайн-репортаж 6-й сессии на сайте РепортерUA.
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Льготный проезд, новый департамент и петиции: онлайн-репортаж 6-й сессии Запорожского горсовета. Фото
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