ВРУ изменила избирательное законодательство

РепортерUA 16 Июл 2020 - 15:23

Верховная рада предусмотрела в законодательстве понятие подкупа и запретила продуктовые наборы от кандидатов. Соответствующий законопроект №3485 парламентарии одобрили во втором чтении. Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 308 нардепов.

Закон вносит изменения во все книги Избирательного кодекса.

В частности, предусмотрены корректировки в разделы кодекса о выборах президента, парламентских и местных выборах.

Закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день - либо весной, либо осенью.

Предлагается цифровизация избирательного процесса: штабы смогут онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей. Появится возможность использования электронного подсчета голосов.

Также упрощаются процедуры и требования к документам, а правила не будут меняться под ситуацию перед самыми выборами. Документом устанавливается «дедлайн», после которого избирательная система на местных выборах не может меняться в интересах той или иной политсилы.

Устанавливаются и механизмы борьбы с «двойниками» во время президентских выборов.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

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