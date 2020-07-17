На Ждановском пляже упал металлический грибок: пострадал ребенок. Фото

В Запорожье на одном из пляжей Вознесеновского района упал металлический грибок. В результате падения пострадал ребенок.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 16 июля в полицию поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 6-летнего мальчика с телесными повреждениями. В медицинском учреждении врачи диагностировали у ребенка царапины живота и предплечья.
Следователями Вознесеновского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины в отношении одного из коммунальных предприятий города.
Напомним, 8 марта в «Дубовой роще» на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща». В пятницу, 13 марта, Олега Комаренко уволили с занимаемой должности.
РепортерUA также публиковал фотографии еще одного опасного места в «Дубовке» - веревочного парка, который так и не демонтировали.