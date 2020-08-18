Владимир Зеленский едет в Запорожье

РепортерUA 18 Авг 2020 - 09:52

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки приедет в Запорожье с рабочим визитом. Ранее Владимира Зеленского ждали 23 августа, на День Государственного флага Украины, но позже визит отменился. Теперь приезд главы государства ожидается завтра, 19 августа.

В Запорожье Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства запорожских мостов. За 16 лет строительства ход работ достиг пика и в этом году планируется по запорожским мостам запустить транспорт. Строительные работы должны завершиться в 2024 году, при этом есть возможность завершить строительство мостов уже за два года.

Также в Запорожье Владимир Зеленский посетит Госпиталь для ветеранов и проинспектирует отремонтированную трассу Запорожье-Васильевка-Бердянск.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...