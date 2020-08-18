Владимир Зеленский едет в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки приедет в Запорожье с рабочим визитом. Ранее Владимира Зеленского ждали 23 августа, на День Государственного флага Украины, но позже визит отменился. Теперь приезд главы государства ожидается завтра, 19 августа.
В Запорожье Владимир Зеленский ознакомится с ходом строительства запорожских мостов. За 16 лет строительства ход работ достиг пика и в этом году планируется по запорожским мостам запустить транспорт. Строительные работы должны завершиться в 2024 году, при этом есть возможность завершить строительство мостов уже за два года.
Также в Запорожье Владимир Зеленский посетит Госпиталь для ветеранов и проинспектирует отремонтированную трассу Запорожье-Васильевка-Бердянск.