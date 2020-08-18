СБУ разоблачила в Запорожье миллионные махинации с землей. Фото

РепортерUA, фото СБУ 18 Авг 2020 - 17:36

В Запорожье СБУ разоблачила незаконные махинации с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в 2017 году Запорожский городской совет заключил договор с частным экспертным учреждением на проведение оценки земельного участка, выделенного под строительство офиса. Оценщики в интересах фирмы-покупателя внесли в отчет ложные сведения о реальной стоимости участка, занизив сумму более чем в 10 раз.

Сейчас директору и ведущему эксперту учреждения-оценщика объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. На указанный земельный участок наложен арест.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке. Проверяются материалы в отношении денежных оценок еще более 50-ти земельных участков, совершенных фигурантами дела.

Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, как сообщал РепортерUA ранее, 30 марта, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией провела обыски у должностных лиц Запорожского горсовета, которых подозревают в масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен прибыли. 

 

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