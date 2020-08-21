В Ярославле взорвался десятиэтажный дом: есть погибший, под завалами остаются люди. Видео

В Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа, обрушились три этажа. После взрыва в многоэтажке начался пожар.
В 19:29 поступило сообщение о происшествии по адресу Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытию на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с 5 по 3 этаж. Проводится эвакуация жильцов дома, - сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Погиб по меньшей мере один житель, под завалами остаются люди. По данным спасателей, пострадали как минимум 3 человека.
Также известно, что после взрыва начался сильный пожар, горели квартиры сразу на двух пострадавших этажах.