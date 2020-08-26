Запорожские депутаты утвердили перечень помещений для приватизации: список

Сегодня, 26 августа, депутаты Запорожского городского совета утвердили перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации. За данное решение проголосовали 33 депутата. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
В пояснительной записке к проекту решения говорится, что с инициативой приватизации объектов права коммунальной собственности в орган приватизации обратились арендаторы следующих объектов:
нежилого помещения подвального этажа площадью 57,70 кв.м по ул. Запорожской, д. 13 под офис (заявитель - физическое лицо Наминас И.Я., договор аренды от 25.07.2018 № 352/2)
части нежилого помещения первого этажа в составе помещений №№ 23-26 общей площадью 47,9 кв.м по ул. Добролюбова, д. 13 (заявитель - физическое лицо Фетхулина А.Р., договор аренды от 01.02.2019 № 4-02/2019) для предоставления бытовых услуг населению
нежилого помещения № 139 на первом этаже (лит. А-9) площадью 42,6 кв. м по ул. 40 - летия Победы, д. 11 (заявитель - физическое лицо Середа Е. Н., договор аренды от 27.06.2014 № 144/11) для бытового обслуживания
нежилого помещения № 48 первого этажа площадью 212,9 кв.м, дополнительно крыльцо площадью 15,6 кв.м по ул. Рекордной, д. 34а. (Арендатор - Адвокатское объединение «Легес» договор аренды от 11.06.2018 № 350/13, направление использования - для размещения офиса)
зданий и сооружений по ул. Героев 55-й бригады, 3 (арендатор – ООО «Славута - ПРИНТ» договор аренды от 19.08.2019 № 1070/19, для издательства печатных средств массовой информации и издательской продукции, выдаваемые на украинском языке);
нежилого помещения № 346 подвального этажа площадью 84,52 кв.м в составе помещений №№ 1,2,3, 3а, 3б , 11, 11а по ул. Гоголя, 143 (Арендатор - ООО «НЕФТЕГАЗ ГРУПП ЗАПОРОЖЬЕ», договор аренды от 25.03.2019 № 373/0, направление использования – ксерокс документов)
нежилого помещения № 1 подвального этажа, нежилого помещения № 2 первого и второго этажей (лит. А-2) общей площадью 382,8 кв.м по ул. Троицкой, 24 (арендатор - ООО «ДИНО», договор аренды от 31.01.2020 № 480/2, направление использования - для предоставления бытовых услуг населению)
нежилого помещения по ул. Зелинского,4 № 10 первого этажа площадью 52,8 кв.м (арендатор - ООО «ВИГОР», договор аренды от 29.01.2020 № 11/20, направление использования - для предоставления бытовых услуг населению)
нежилого помещения № 154 на первом этаже (лит. А-3) площадью 31,3 кв.м по пр. Соборному, 171 (арендатор - ООО «Махан» договор аренды от 28.01.2020 № 455/13, направление использования - для предоставления бытовых услуг населению).
нежилого помещения первого этажа (лит. А-5) площадью 54,8 кв.м по ул. Добровольческих батальонов, д. 54 (арендатор - ООО Грибенщикова О.В., договор аренды от 21.03.2019 № 391/4, направление использования – для магазина продовольственных товаров, кроме товаров подакцизной группы).
Отмечается, что на основании выводов судебных экспертов по результатам строительно-технического исследования определена рыночная стоимость неотделимых улучшений объекта аренды, которая составляет более 25% от рыночной стоимости имущества, определенной субъектом оценочной деятельности для целей аренды.