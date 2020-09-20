Фоторепортаж: в Запорожье во время ЛГБТ-акции не обошлось без провокаций, задержаны три человека

Сегодня, 20 сентября, в Запорожье прошел «ЗапоріжжяПрайд» - акция, в которой приняли участие представители ЛГБТ и все, кто хотел поддержать борьбу за равные права.
Прайд провели для того, чтобы показать, что ЛГБТ-люди в Украине и Запорожье, в частности, до сих пор сталкиваются с дискриминацией. Она проявляется в буллинге, игнорировании, отсутствии прав и даже насилии.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, охрану общественного порядка обеспечивали 430 сотрудников полиции и 240 военнослужащих. Во избежание провокаций на площади Фестивальной установили металлические ограждение.
Полиция призвала организаторов и участников акции придерживаться карантинных ограничений и не нарушать общественный порядок. Но без провокаций не обошлось. На площади присутствовала группа людей, которые выступали против ЛГБТ-сообщества.
Во время акции люди пытались бросать петарды и яйца по активистам. Впрочем полиция мгновенно отреагировала: за нарушение общественного порядка задержаны три человека, среди них один человек, который достал оружие и направил в сторону участников мероприятия. Нарушителей доставили в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области для дачи объяснений.
В настоящее время на двух 39-летних мужчин составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Всего полиция задержала трех человек, которых доставили в Днепровский отдел полиции.
Как проходила акция, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.