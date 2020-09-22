Смерть годовалой девочки: в Запорожье воспитательницу частного детсада оставили под стражей

Шевченковский районный суд Запорожья продлил воспитательнице частного детского сада срок содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом Ирина Суханова, обвиняемая в убийстве годовалой девочки Олеси Гак согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство малолетнего ребенка»), будет находится в СИЗО до 4 октября 2020 года включительно.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.