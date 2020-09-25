Местные выборы-2020: как будут голосовать украинцы. Видео

В Украине 25 октября пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.
После того, как Верховная Рада приняла изменения в Избирательный кодекс, голосование пройдет по гибридной системе – в маленьких населенных пунктах мажоритарка, в крупных – пропорциналка с открытыми списками. Причем схема определения победителей по ней крайне сложная.
Кроме того, местные выборы 2020 года пройдут на новой территориальной основе после укрупнения районов. То есть в октябре будут выбирать советы общин и депутатов в отформатированные райсоветы.
Мажоритарка и пропорционалка
По мажоритарной системе будут голосовать только в территориальных общинах до 10 тысяч избирателей. Там возможно самовыдвижение кандидатов. От одного округа депутатами могут стать от 2 до 4 человек (ранее депутатом мог стать только один человек от округа). То есть у избирателя только один голос, но победителей на округе будет несколько. Они ранжируются по количеству набранных голосов.
В населенных пунктах от 10 тыс. избирателей выборы в местные советы пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками, самовыдвиженцы не смогут баллотироваться. Депутатские мандаты получат партии, преодолевшие барьер в 5% голосов. Ранее пропорционалка была в городах от 90 тысяч и более. Это значит, что советы в небольших городках и даже крупных поселках будут избирать по партийным спискам.
Выборы мэров
Для городов, где избирателей больше 75 тысяч, выборы мэров могут проходить в два тура. Второй тур назначат, если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (от 50%+1 голос). В населенных пунктах с менее 75 тыс. избирателей глав советов будут избирать на основании простого большинства.
Гендерная квота и залог
Среди новшеств на местных выборах – ограничение параллельного баллотирования. Кандидаты смогут одновременно избираться только на два уровня местных советов, например, в городской и областной совет, или в районный и областной. Кандидат в мэры в большом городе сможет одновременно выдвигаться только депутатом в горсовет.
Те, кто баллотируются на должность главы сельского, поселкового или городского головы в населенных пунктах, где менее 75 тыс. избирателей, одновременно могут выдвигаться в депутаты соответствующего сельского, поселкового, городского совета. В предыдущей редакции Избирательного кодекса таких ограничений не было, поэтому партии могли выдвигать одних и тех же кандидатов на разных округах. Еще одно нововведение – гендерная квота: не менее 40% представителей одного пола в списке. То есть на пять кандидатов в списке партии должно быть не менее двух женщин.
Также на местных выборах ввели залог для кандидатов. Это касается и самовыдвиженцев, ставленников партий. Для кандидата в мэры города, где избирателей менее 75 тысяч, залог составит примерно 4 тыс. 700 гривен. Кандидат в депутаты в общине с 10 тысяч избирателей, должен заплатить около 940 гривен. То есть залог зависит от количества избирателей: на каждую тысячу избирателей нужно буде внести 209 гривен.
Как выглядит бюллетень и как его заполнять
В бюллетенях на местных выборах 2020 кроме партии избиратель сможет проголосовать за конкретного кандидата в депутаты от каждой политсилы.
Новые бланки выдадут, если в территориальной общине более 10 тысяч избирателей (то есть везде, где выборы проходят по пропорциональной системе, а не по мажоритарке). Также такой бюллетень получат для голосования за депутатов районных и областных советов.
Вместо одного окошка, где надо ставить галочку, будет два - с перечнем партий и списками кандидатов (от 5 до 12 человек от каждой партии). Сначала нужно выбрать партию и поставить галочку или плюсик в первом квадрате. Во второй квадрат вписывают номер кандидата в партийном списке, за которого избиратель отдает голос.
В левой колонке стоит наименование партии и первый номер общегородского списка. В то время как в правой колонке стоят кандидаты, которых партия предлагает по конкретному территориальному избирательному округу. И именно цифру по их фамилиям и нужно поставить около галочки партии, за которую будете голосовать.
Вписывать цифры за кандидата во второй квадратик нужно будет внимательно, указав точный номер, указанный рядом с его фамилией (не 5, а 05; не 2, а 02 и т. п.). Цифры нужно будет внести на трафарет так, как раньше вписывали почтовый индекс на конвертах - то есть по пунктиру.
Сколько бюллетеней выдадут?
В зависимости от населенного пункта избиратели получат по несколько бюллетеней. В большинстве населенных пунктов избирателю выдадут 4 избирательных бюллетеня: за мэра (главу населенного пункта); депутатов горсовета (поселкового или сельсовета); депутатов райсовета; депутатов облсовета.
Бюллетени будут отличаться по цвету:
- для выборов депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета - голубые бюллетени,
- для выборов депутатов районного совета - светло-зеленые,
- для выборов депутатов городского совета - светло-желтые,
- для выборов депутатов районного в городе совета - светло-серые,
- для выборов депутатов сельского, поселкового совета - кремовые,
- для выборов сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые.
День голосования и оглашение результатов
Приглашения избирателям будут отправлены до 15 октября. Голосование состоится 25 октября - с 08:00 до 20:00. Результаты огласят 3-6 ноября.