В Запорожье сообщили о минировании трех судов: на местах работают взрывотехники

Сегодня, 2 октября, в Запорожье с 13:50 до 14:20 в отделения полиции Днепровского, Вознесеновского и Коммунарского районов поступило три сообщения о минировании помещений судов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
В полиции сообщили о минировании Ленинского районного суда города Запорожья на улице Независимой Украины, Апелляционного суда Запорожской области по проспекту Соборному и Коммунарского районного суда по улице Европейской.
По указанным адресам продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехническая служба и кинологи. Сведения по всем фактам внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
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