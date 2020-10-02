В Запорожье сообщили о минировании трех судов: на местах работают взрывотехники

РепортерUA 02 Окт 2020 - 16:00

Сегодня, 2 октября, в Запорожье с 13:50 до 14:20 в отделения полиции Днепровского, Вознесеновского и Коммунарского районов поступило три сообщения о минировании помещений судов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В полиции сообщили о минировании Ленинского районного суда города Запорожья на улице Независимой Украины, Апелляционного суда Запорожской области по проспекту Соборному и Коммунарского районного суда по улице Европейской.

По указанным адресам продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехническая служба и кинологи. Сведения по всем фактам внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube. 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...