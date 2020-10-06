Запорожский горизбирком зарегистрировал 16 партий для участия в выборах в городской совет: список

РепортерUA 06 Окт 2020 - 16:29

Запорожская городская территориальная избирательная комиссия определила номера партий в избирательном бюллетене, представители которых будут баллотироваться в городской совет.

Как стало известно, зарегистрированы кандидаты от 16 партий. Об этом свидетельствуют результаты жереьевки, обнародованные на сайте горсовета. 

Список:

  1. Політична партія «Партія Зелених України»

  2. Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»

  3. Політична партія «Партія Володимира Буряка «Єднання»

  4. Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА»

  5. Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

  6. Політична партія «Партія Шарія»

  7. Політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка»

  8. Політична партія «Європейська Солідарність»

  9. Політична партія «УДАР Віталія Кличка»

  10. Політична партія «СЛУГА НАРОДУ»

  11. Політична партія «Опозиційний блок»

  12. Політична партія «Сила Людей»

  13. Політична партія «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО»

  14. Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

  15. Політична партія «НАШ КРАЙ»

  16. Політична партія «ПОРЯДОК».

С полным списком кандидатов от каждой политической парти вы можете ознакомиться по ссылке.

Ранее РепортерUA публиковал списко кандидатов, которые будут бороться за пост мэра Запорожья.

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