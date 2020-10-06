Запорожский горизбирком зарегистрировал 16 партий для участия в выборах в городской совет: список

Запорожская городская территориальная избирательная комиссия определила номера партий в избирательном бюллетене, представители которых будут баллотироваться в городской совет.
Как стало известно, зарегистрированы кандидаты от 16 партий. Об этом свидетельствуют результаты жереьевки, обнародованные на сайте горсовета.
Список:
- Політична партія «Партія Зелених України»
-
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ»
-
Політична партія «Партія Володимира Буряка «Єднання»
-
Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА»
-
Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
-
Політична партія «Партія Шарія»
-
Політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка»
-
Політична партія «Європейська Солідарність»
-
Політична партія «УДАР Віталія Кличка»
-
Політична партія «СЛУГА НАРОДУ»
-
Політична партія «Опозиційний блок»
-
Політична партія «Сила Людей»
-
Політична партія «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО»
-
Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
-
Політична партія «НАШ КРАЙ»
- Політична партія «ПОРЯДОК».
С полным списком кандидатов от каждой политической парти вы можете ознакомиться по ссылке.
Ранее РепортерUA публиковал списко кандидатов, которые будут бороться за пост мэра Запорожья.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.