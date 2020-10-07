В Мелитополе прощаются с погибшими в авиакатастрофе курсантами. Фото. Видео

В Мелитополе сегодня, 7 октября, прощаются с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом Евгением Скоробогатько и Александром Скочковым. Так как Евгений Скоробогатько родился и вырос в Терпенье, прощальная церемония прошла в сельском ДК, пишет РИА Мелитополь.
Друзья, одноклассники, военные, представители районной власти, пришли с цветами и венками проститься с молодым парнем, жизнь которого трагически оборвалась. Возле гроба стоял почетный караул солдат. После церемонии прощания, будет организован подвоз жителей Терпенье в Мелитополь.
С 11 до 12 в Доме офицеров Авиагородка мелитопольцы смогут проститься с курсантами Александром Скочковым - сыном штурмана Ил-76, сбитого над Луганском, и Евгением Скоробогатько.
Напомним, военный самолет АН-26 ВСУ потерпел крушение в пятницу вечером вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.
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