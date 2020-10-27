Строительство мостов в Запорожье: соединены оба берега Старого Днепра. Фото

На автотранспортной магистрали через реку Днепр произошло историческое событие. Мостостроители завершили работы по бетонированию последней захватки плиты проезда эстакады со стороны Хортицкого района длиной 24 м.
Процесс устройства железобетонной плиты проезжей части сооружения № 3 состоял из бетонирования 8-ми захваток общей протяженностью 289 м.
Так же и на съезде с моста на о. Хортица завершено бетонирование последней захватки плиты проезда пролетного строения длиной 24 м. Общая протяженность всей плиты проезда сооружения № 5 – 346 м.
Всего на подходах к мосту было заключено 3600 куб. м бетона и 2400 т арматуры. Работы по бетонированию и армирования плиты проезда верховой части моста через р. Старый Днепр начали в июле текущего года. Но уже в начале декабря этого года подрядчики обещают завершить основные работы по обеспечению проезда по балочному мосту через реку Старый Днепр и подходах к нему.
Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений.
Строительство и дальнейшая эксплуатация автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье позволит улучшить транспортное сообщение через р. Днепр в Запорожском регионе, решить существующие критические транспортно-социальные проблемы города Запорожье путем создания стабильных и безопасных транспортных связей непрерывного движения между право - и левобережной части города через остров Хортица.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.