В Киеве мужчина захватил вареничную. Фото

РепортерUA 02 Ноя 2020 - 17:38

Сегодня, 2 ноября, в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает взорвать кафе в Печерском районе столицы. На месте происшествия направили правоохранителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает «Суспільне».

По предварительный данным СМИ, речь идет о вареничной «Катюша», которая расположена по адресу бульвар Леси Украинка, 24.

Администратор заведения телефону сказала, что никаких комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.

Больше деталей правоохранители обещают сообщить позже.

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