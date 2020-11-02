В Киеве мужчина захватил вареничную. Фото

Сегодня, 2 ноября, в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает взорвать кафе в Печерском районе столицы. На месте происшествия направили правоохранителей. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает «Суспільне».
По предварительный данным СМИ, речь идет о вареничной «Катюша», которая расположена по адресу бульвар Леси Украинка, 24.
Администратор заведения телефону сказала, что никаких комментариев по этому поводу они пока не дают, а столик у них сейчас забронировать нельзя.
Больше деталей правоохранители обещают сообщить позже.
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