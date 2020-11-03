Как проходит строительство запорожских мостов. Фото

РепортерUA 03 Ноя 2020 - 14:14

В Запорожье продолжается строительство мостов. В Службе автодорог рассказали, какой объем работ уже выполнен.

Общая стоимость проекта с учетом выполненных работ составляет - 16,5 млрд. гривен, в том числе стоимость завершение строительства первой очереди - 12,9 млрд. грн, второй очереди - 1 млрд. грн.

Сейчас на строительстве объекта задействованы 500 работников.
 

В текущем году на объект «Строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г Запорожье» (автомобильная дорога Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь «Подъезд к о. Хортица (автотранспортная магистраль через р. Днепр в г.. Запорожье)») запланировано финансирование:

- за счет бюджетной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения» - 10 млн грн;

- за счет отдельной бюджетной программы «Строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в г.. Запорожье - 750,6 млн грн (сейчас на рассмотрении в Министерстве финансов Украины);

- за счет отдельной бюджетной программы «Строительство и реконструкция мостов» - 500 млн грн;

- за счет кредитных средств, привлеченных под государственные гарантии Укравтодора - 1,5 млн грн;

- Постановление КМУ от 01 июля 2020г. № 539 - 1 млн грн.

Всего - 3 760,6 млн грн.

Напомним, мостостроителями завершены работы по бетонированию последней захватки плиты проезда эстакады со стороны Хортицкого района длиной 24 м. Процесс устройства железобетонной плиты проезжей части сооружения № 3 состоял из бетонирования 8-ми захваток общей протяженностью 289 м.

Согласно проекта, построить мосты планируется за 4 года. Но есть договоренность с подрядной организацией, строительные работы на мостах возможно завершить уже через два года. До конца 2020 года на мостах уже будет запущено движение транспорта. 

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