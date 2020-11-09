Зеленский заразился коронавирусом, следом за ним Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как чувствует себя глава государства.
По словам Подоляка, украинский лидер чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты, передает Страна.ua.
«Немного температура. 37,5... Чувствует себя он вполне нормально. Работает изолированно. Только коммуникации онлайн. Президент имеет специально оборудованные кабинеты со специальной связью в резиденции. Он очень щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования. Но это же вирус, и очень специфический аэрозольный вирус. Владимир Александрович весьма много общается, постоянно находится в командировках. В любом случае, где-то могло случится заражение», - прокомментировал Михаил Подоляк.
По его словам, президент сдавал анализ на Covid-19 в специальной лаборатории при ДУСе.
Сам Михаил Подоляк тоже сдал сегодня очередной тест на коронавирус, но результат еще не получил.
Напомним, о том, что Зеленский получил положительный тест на Covid-19, стало известно сегодня. Вслед за главой государства коронавирус подхватил глава ОП Андрей Ермак.
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