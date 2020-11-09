Зеленский заразился коронавирусом, следом за ним Андрей Ермак

РепортерUA 09 Ноя 2020 - 18:21

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как чувствует себя глава государства.

По словам Подоляка, украинский лидер чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты, передает Страна.ua.

«Немного температура. 37,5... Чувствует себя он вполне нормально. Работает изолированно. Только коммуникации онлайн. Президент имеет специально оборудованные кабинеты со специальной связью в резиденции. Он очень щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования. Но это же вирус, и очень специфический аэрозольный вирус. Владимир Александрович весьма много общается, постоянно находится в командировках. В любом случае, где-то могло случится заражение», - прокомментировал Михаил Подоляк.

По его словам, президент сдавал анализ на Covid-19 в специальной лаборатории при ДУСе.

Сам Михаил Подоляк тоже сдал сегодня очередной тест на коронавирус, но результат еще не получил. 

Напомним, о том, что Зеленский получил положительный тест на Covid-19, стало известно сегодня. Вслед за главой государства коронавирус подхватил глава ОП Андрей Ермак. 

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