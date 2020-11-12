Правительство поддержит предпринимателей во время карантина выходного дня

Вчера, 11 ноября, Кабинет Министров Украины поддержал инициированные Министерством здравоохранения изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня до 30 ноября 2020 года.
«Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня», - подчеркнул премьер-министр.
По словам Дениса Шмыгаля, в полной мере восстановятся и расширятся следующие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем;
- программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством)
- возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обсуждается с Торгово-промышленной палатой;
- продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. Речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.
Напомним, вчера, 11 ноября, под Кабмином, в Запорожье и других городах Украины прошли акции протестов предпринимателей, которые выступают против ограничения работы бизнеса во время карантина.
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