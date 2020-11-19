Онлайн-репортаж 39-й внеочередной сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 19 ноября, в 11:00 в Запорожском областном совете стартовало пленарное заседание 39-й внеочередной сессии облсовета седьмого созыва. В повестке дня - один вопрос.
Депутаты собираются рассмотреть проект решения «Об обеспечении коммунального некоммерческого предприятия «Областная инфекционная клиническая больница» Запорожского областного совета системой снабжения кислорода». Согласно пояснительной записки к проекту решения, на данный момент существует потребность в обеспечении 168 коек точками доступа кислорода для оказания помощи больных коронавирусом.
11:00. Депутаты облсовета собираются в зале.
11:15. Депутаты продолжают собираться. Все присутствующие в масках.
11:16. Присутствующих просят подождать, так как несколько депутатов находятся в пути.
11:31. Депутатов просят занять места, чтобы начинать работать.
Регистрация депутатов с помощью электронной системы голосования. Зарегистрировано 48 депутатов. Сессия полномочна.
11:33. Звучит гимн.
В сессии принимают участие глава ЗОГА Виталий Боговин, представители областной администрации. Ведет сессию первый заместитель главы областного совета Егор Семенков.
Минутой молчания почтили погибших в зоне ООС украинских военных.
11:35. Избирается секретариат сессии.
11:37. Распоряжением главы облсовета в повестку дня внесен один вопрос. Депутаты принимают повестку за основу и в целом.
Согласно регламента сессии областного совета, представителям депутатских групп и фракций предоставляется время для выступлений.
Слово предоставляется депутату облсовета Ярославу Крылю. Он обращается к присутствующим с благодарностями за пять лет плодотворной работы.
Крыль благодарит Олега Буряка за проект решения о депутатском фонде, а Романа Кузьменко за создание рабочей группы по реорганизации спортивных учреждений, которые раньше функционировали как общественные организации и не получали финансирования. Также благодарит депутатов за ряд принятых решений, в частности, о линейном ускорителе для лечения онкобольных.
Как РепортерUA сообщал ранее, его строительство завершается.
Геннадий Фукс отмечает, что представленный на рассмотрение вопрос очень важный, но стоит учитывать правку, которую депутаты разработали и внесли в проект решения вместе.
Выступает Василий Хвостак.
- Хочу присоединиться к благодарности за пять лет, которые мы плодотворно проработали. Не хочу говорить за все достижения. Благодарен вам, что вы поддерживали ваши инициативы, а мы также поддерживали ваши. Но хочу обратить внимание наших коллег восьмого созыва, что вам придется доделать наши проекты. На следующей сессии нужно будет запустить деятельность детского противотуберкулезного санатория.
11:51. Выступает Татьяна Ковылина. Говорит, что депутатский статус - это единица не постоянная, в отличии от имени, фамилии или резуса и группы крови.
- Труд любит того, кто умеет трудиться. Поэтому будем и в дальнейшем делать свои дела. А статус это такое, - отметила депутат.
11:58. Депутаты переходят к рассмотрению проекта решения «Об обеспечении коммунального некоммерческого предприятия «Областная инфекционная клиническая больница» Запорожского областного совета системой снабжения кислорода».
11:59. Проект решения ставят на голосование за основу. За - 49.
От депутатов подано предложение: дополнить проект решения в пункте № 5 предложением, которое предусматривает строгое ограничение сроков строительства системы обеспечения кислородом областной инфекционной больницы и передачи системы на баланс больницы не позже 31 марта 2021 года.
Предложение поддержано.
12:03. Голосуют в целом. За - 48 депутатов. Решение принято.
12:04. Повестка дня исчерпана. Сессия объявляется закрытой. Депутатов благодарят за работу. Звучит гимн.
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