Онлайн-репортаж третьей внеочередной сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 24 июня, стартовало пленарное заседание третьей внеочередной сессии Запорожского областного совета восьмого созыва. В повестку дня внесено 11 проектов решений.
Планируется рассмотреть два кадровых вопроса – снятие с должности ректора Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии В. Нечипоренко и назначение В. Стойчева директором музея-заповедника «Усадьба Попова».
Также депутаты внесут изменения в региональную программу строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения и в программу здравоохранения. Ряд правок коснутся и решения об областном бюджете на 2021 год.
11:31. Депутаты собираются в сессионном зале.
11:33. Глава областного совета Елена Жук и ее заместители занимают места в президиуме.
Большинство присутствующих без масок. В зале также находятся представители СМИ.
11:36. Елена Жук просит депутатов занимать места для начала работы.
Регистрация депутатов в зале. Зарегистрировано 34 депутата. Повторная регистрация. Присутствуют 35. Слово предоставляется Игорю Артюшенко (ЕС).
Просит предоставить вне необходимые для внеочередной сессии документы, поскольку они розданы не были. Объявляется 10-минутный перерыв.
11:43. Елена Жук просит занимать места. Регистрация. Присутствуют 41 депутат. Глава облсовета отмечает, что некоторые депутаты еще подойдут. Просит подождать.
11:45. Повторная регистрация депутатов - 45. Это позволяет начать работу сессии.
Звучит гимн.
Память погибших в зоне ООС украинских военных почтили минутой молчания.
11:49. На сессии награждаются лучшие представители запорожского региона - преподаватели, аграрии, спортсмены, мать-героиня.
Награждаются также жители Запорожья, спасшие рыбака, у которого перевернулась лодка, - Анастасия Аниканова и Алексей Сафонов, и мужчины, которые спасли детей на пожаре в Гуляйполе - Юрий Мишин и Сергей Тимошенко.
11:55. Слово для выступления предоставляется народным депутатам Украины Геннадию Касаю и Сергею Штепе.
Сергей Штепа сообщает, что в Верховной Раде зарегистрировано объединение «Запорожская инициатива», которая будет заниматься проблемами региона.
Отмечает, что запорожцы страдают от экологических проблем. В частности, за последние несколько дней в Запорожье и регионе превышены показатели загрязнения воздуха. С вопросом выбросов он обращался в Минэкологии, где направили письмо в Запорожье с просьбой разработки программы уменьшения выбросов, однако реакции не последовало.
12:04. Поступило письмо о создании депутатской группы «Женщины запорожского края» в составе шести человек. Состав группы: Нина Гурская, Елена Жук, Наталья Кругляк, Людмила Любим, Маргарита Трипольская, Элина Позднякова-Кирбятьева (глава группы).
Слово Александру Коваленко (Єднання). Он комментирует выступление Сергея Штепы.
12:08. После него выступает Аскад Ашурбеков (За майбутнє). Сообщает, что у него есть протокольное поручение относительно финансирования сельских школ. Также есть предложение открыть аптечные пункты на базе амбулаторий в Запорожской области.
12:10. Слово Евгению Балицкому (ОПЗЖ). Говорит о деньгах, которые были переданы на оздоровление детей. Они, по его словам, находятся в замороженном состоянии и не используются по целевому назначению. Также отмечается, что деньги назначили только Бердянскому району, обделив остальные. Теперь они и вовсе могут быть возвращены в бюджет.
12:24. Слово Павлу Тимофееву (За развитие Мелитопольского края). Сообщает, что в ВРУ зарегистрировали два инвестиционных законопроекта № 5688 № 5689. Обращается к главе Запорожской ОГА относительно строительства индустриальных парков, которых в нашей области нет, хотя по всей Украине их больше 30. Предложение депутатской группы – необходимо срочно создать областной штаб по вопросам привлечения инвестиций, который будет заниматься вопросами строительства и развития индустриальных парков.
12:33. Минута молчания в честь погибших в борьбе с нацизмом.
12:38. Слово Валерии Матвиенко. Говорит, что 19 июня в Украине отметили день фермера. Выступает о рынке земли.
12:45. Слово предоставляется главе ОГА Александру Старуху. Отмечает, что поступили по 60 млн грн на завершение строительства бассейна ШВСМ и на областную больницу, собственниками которых является областной совет. Также поступили субвенции с госбюджета на другие вопросы. Относительно выступления Сергея Штепы.
Относительно оздоровления детей говорит, что деньги уже осваиваются - 12 млн грн. И в этом году отдохнут не меньше детей, чем в прошлом году. Об индустриальных парках говорит, что у нас есть предпосылки, но ожидают инициативу от регионов. Также отмечает, что в области отмечается рост экономики - за 4 месяца на 7,8%.
12:55. Депутаты просят перерыв. Елена Жук объявляет перерыв на 15 минут.
13:30. Депутаты собираются в зале.
13:37. Елена Жук просит депутатов занимать места.
Регистрация. В зале 40 депутатов. Глава облсовета просит глав фракций собрать своих депутатов.
13:42. Повторная регистрация. Присутствуют 44 депутата, сессия продолжается.
Избирается секретариат в количестве трех депутатов: Анатолий Блоха (Опоблок), Ирина Лех (За майбутнє), Оксана Бугайчук (Слуга народа). За - 44, решение принято.
В повестку дня внесено 11 вопросов. Голосуют за повестку дня за основу. За - 44.
От депутата Владимира Кюрчева (За майбутнє) поступило предложение исключить первый вопрос «О внесении изменений в решение Запорожского областного совета от 30.08.2018 № 1 «Об утверждении типовой формы контракта с руководителем коммунального предприятия Запорожского областного совета, являющегося объектом совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов Запорожской области» (с изменениями)». Просит перенести этот вопрос.
Голосуют. За - 43, вопрос исключен из повестки дня.
От Генадия Фукса (За майбутнє) поступило предложение об исключении из повестки дня вопроса № 5 «Об увольнении Нечипоренко В.В., ректора коммунального учреждения высшего образования «Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия» Запорожского областного совета, и назначения Нечипоренко В. В. исполняющим обязанности ректора коммунального учреждения высшего образования «Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия» Запорожского областного совета». За - 41.
Елена Жук спрашивает, все ли успели проголосовать. Вопрос возвращают на повторное голосование.
Голосуют. За - 42, решение не принято.
13:53. От Евгения Балицкого (Опоблок) поступило предложение об исключении из повестки вопрос «О внесении изменений в решение Запорожского областного совета от 18.03.2021 № 41 «О назначении Шепеля А.С. на должность директора коммунального учреждения «Бердянский гериатрический пансионат» Запорожского областного совета». Предложение не поддержано.
Предлагают вернуть на голосование. За - 43, вопрос из повестки дня исключен.
13:56. Утверждают повестку дня в целом. Голосуют. За - 35, решение не принято.
Для урегулирования вопроса Елена Жук просит подойти всех глав фракций.
14:05. Глава областного совета просит депутатов зарегистрироваться. В зале 43 депутата. Просит занять места и зарегистрироваться.
Слово предоставили Генадию Фуксу. Говорит, что на согласительном совете было решено исключить вопрос об увольнении Нечипоренко, и просит переголосовать.
Голосуют за возвращение вопроса о снятии с повестки дня увольнения Нечипоренко. Поддержано. Вопрос переголосовывают. За - 43, решение принято, вопрос из повестки дня исключен.
14:00. Голосуют за повестку дня в целом. За - 44, решение принято, повестка дня утверждена.
Слово предоставляется представителям депутатских групп и фракций. Елена Жук объявляет перерыв 15 минут на технические вопросы.
14:57. Елена Жук просит депутатов зарегистрироваться. В зале 45 депутатов.
Предлагает установить регламент.
Рассматривается вопрос «Об урегулировании вопросов оплаты труда отдельных работников исполнительного аппарата Запорожского областного совета, связанных с выполнением решения областного совета от 18.03.2021 № 40 «О структуре исполнительного аппарата областного совета».
Депутаты предлагают включить вопросы в пакетное голосование кроме 4, 5, 6, 7, которые с дополнениями.
Елена Жук предлагает проголосовать за пакетное голосование. За - 45. Решение принято.
Голосуют за то, чтобы включить вопросы 1, 2, 3, 8 в пакет. За - 45. Голосуют в целом за пакет.
За - 45, решение принято.
В пакет попали следующие вопросы:
- «Об урегулировании вопросов оплаты труда отдельных работников исполнительного аппарата Запорожского областного совета, связанных с выполнением решения областного совета от 18.03.2021 № 40 «О структуре исполнительного аппарата областного совета»;
- «О передаче в постоянное пользование коммунальному некоммерческом предприятию «Санаторий медицинской реабилитации «Глория» Запорожского областного совета земельного участка, находящейся в постоянном пользовании коммунального учреждения «Санаторий медицинской реабилитации «Глория» Запорожского областного совета»;
- «О даче согласия на бесплатное принятие из государственной собственности в совместную собственность территориальных общин сел, поселков, городов Запорожской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Ленская, 45»;
- «О согласовании годового плана лицензированной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу коммунального предприятия «Облводоканал» Запорожского областного совета на 12 месяцев с 01.01.2022».
15:02. Рассматриваетя вопрос «О назначении Стойчева В. М. директором коммунального учреждения «Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник «Усадьба Попова» Запорожского областного совета и заключения с ним контракта».
Голосуют за основу. За - 45, решение принято.
Слово предоставляют Валерию Стойчеву. Он рассказал, что посвятил «Усадьбе Попова» 25 лет своей жизни, и за это время он и коллектив увеличили количество посещений и заработок музея.
Поступило предложение утвердить в. и. о. директора музея Наталью Калинину и уволить Стойчева. Голосуют по предложению. За - 36. Не поддержано.
Ведется обсуждение вопроса.
15:39. Депутатов просят занять места.
Голосуют за возвращение на голосование предложения депутата Белого о назначении Калининой. За - 42, не принято. Голосуют еще раз. За - 44, предложение возвращено.
Повторно рассматривают предложение. Голосуют. За - 41, не принято. Депутаты просят переголосовать.
Голосуют за возвращение предложения к голосованию. За - 43. Голосуют за предложение Белого. Не принято.
15:47. Елена Жук просит депутатов вернуться на места.
Депутаты просят вернуться к рассмотрению предложение Белого о назначении Натальи Калининой. Голосуют по предложению. За - 37.
Артюшенко просит перерыв на 10 минут. Глава облсовета объявляет перерыв.
16:06. Депутатов просят занять места.
Предлагается проголосовать за проект решения в целом. За - 24, решение не принято.
Рассматривается вопрос о «О внесении изменений и дополнений в региональную программу строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, социально-культурного и экологического назначения в Запорожской области на период до 2024 года, утвержденной решением областного совета от 18.03.2021 № 141». Докладывает Елена Матвиишина.
В программу планируется включить два дополнительных пункта о финансировании двух объектов:
Голосуют по вопросу за основу. За - 45, решение принято. Голосуют по предложению. Поддержано. Голосуют за проект решения в целом. За - 45, решение принято.
16:11. Рассматривается вопрос «О внесении изменений и дополнений в Программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2022 годы, утвержденной решением Запорожского областного совета от 01.03.2018 № 65 (с изменениями и дополнениями)». Голосуют по вопросу за основу. За - 45, решение принято. Голосуют за предложение ОДА.
Голосуют в целом. За - 44, решение принято.
Рассматривается вопрос «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 29.12.2020 № 24 «Об областном бюджете на 2021 год» (с изменениями и дополнениями)». Депутаты голосуют за основу. За - 45. Голосуют за два предложения от ОГА.
Слово Евгению Балицкому. Предлагает рассмотреть протокольное решение о заморозке средств на оздоровление, а на следующей сессии предлагает направить их целевой субвенцией на территории. Против выступает Ашурбеков, аргументируя тем, что тендерные процедуры запущены, а оздоровление детей будет откладываться. Голосуют - 28, не поддержано.
Голосуют по проекту решения в целом. За - 38, решение не принято.
Елена Жук созывает глав фракций.
16:30. Депутатов просят занять места.
Слово начальнику управления по вопросам социально-экономического развития и бюджета Запорожского областного совета Оксане Клыбе. Озвучивает протокольное решение, внесенное Балицким.
Протокольное решение ставят на голосование. За - 44, решение принято.
Голосуют за проект решения в целом с учетом проголосованных предложений. За - 45, решение принято.
Слово предоставляется главе общественной организации ветеранов АТО Игорю Муринюку. Сообщает, что в прошлом году во время визита Зеленского было принято решение о создании регионального госпиталя на 400 коек, который должны были сделать по улице Ленской, 45. Было решено передать все сооружения по адресу под госпиталь. В этом году оказалось, что девять из десяти сооружений планируется передать Хортицкой национальной академии. Просит в дальнейшем не голосовать за этот проект.
Елена Жук поздравляет коллег с наступающим Днем Конституции Украины.
16:38. Третья внеочередная сессия объявляется закрытой. Звучит гимн.
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