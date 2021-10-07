Стартовала пятая внеочередная сессия Запорожского областного совета: онлайн-репортаж. Видео

Сегодня, 7 октября, стартовала пятая внеочередная сессия Запорожского областного совета. В основную повестку дня внесено 49 вопросов.
В частности, планируется рассмотреть ряд кадровых и имущественных вопросов, внесение изменений в областные программы и прогноз областного бюджета на ближайшие два года.
Напомним, сегодня также состоялось второе заседание четвертой сессии областного совета, в ходе которого были рассмотрены более 30 вопросов, которые не успели принять на первом заседании в июле.
14:08. Депутаты собираются в зале.
14:16. Присутствующие занимают места.
14:17. Регистрация. В зале 58 депутатов из 84. Сессия полномочна.
Звучит гимн.
14:20. Память погибших в зоне ООС украинских военных почтили минутой молчания.
Голосуют за состав секретариата: Алексей Кравчун, Наталья Кругляк, Алевтина Лепетченко. Резерв: Лейла Ибрагимова.
Депутаты голосуют за повестку дня за основу. За - 68. Голосуют в целом. Принята.
14:33. Слово берет Александр Старух. Говорит о стоимости газа, тарифообразовании и энергетическом кризисе. Также сообщает, что в скором времени Запорожская область попадет в «красную» зону. Отмечает, что коек, как и кислорода, в области достаточно, но врачей не хватает, и на это стоит обратить внимание.
14:37. Переходят к рассмотрению повестки дня. Поддерживают пакетное голосование.
В пакет включили вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46.
Голосуют по пакету за основу. За - 57, решение принято. Голосуют в целом. За - 56, вопросы приняты.
14:40. Рассматривается вопрос № 8. Голосуют за основу. За - 38, решение НЕ ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 10. Голосуют за основу. За - 56. Голосуют в целом. За - 55, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 11. Голосуют за основу и в целом. Решение ПРИНЯТО 56 голосами.
Рассматривается вопрос № 12. Голосуют за основу. За - 56. Голосуют по предложению депутата Валентины Лепетченко. За - 51. Голосуют в целом. За - 54, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 13. Голосуют за основу. За - 56. Голосуют предложение депутата Лепетченко. За - 51. В целом, за - 55, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 14. Поддержано за основу. Поддержано депутатское предложение. Голосуют в целом. За - 56, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 15. Голосуют за основу и в целом. Решение ПРИНЯТО.
14:49. Рассматривается вопрос № 17. Голосуют за основу. За - 35, НЕ ПРИНЯТО.
Объявлен перерыв 5 минут.
15:06. Перерыв окончен. Депутаты просят вернуться к рассмотрению предыдущего вопроса.
Голосуют за возвращение к вопросу № 17. Не поддержано.
Рассматривается вопрос № 18. Принимают за основу. Голосуют по предложению. Голосуют в целом. Решение ПРИНЯТО.
Вопрос № 23. Голосуют за основу. За - 41, решение НЕ ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 25. Голосуют за основу. Поддерживают депутатское предложение. Голосуют в целом. За - 66, ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 27. Голосуют за основу, за - 75. Поддерживают предложения от ЗОГА. Голосуют в целом. За - 75, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 28. Решение ПРИНЯТО с учетом проголосованных предложений.
Рассматриваетс вопрос № 33. Решение ПРИНЯТО с учетом проголосованных предложений.
15:20. Рассматривается вопрос № 34. Поддержано за основу 75 депутатами. Голосуют по предложениям ЗОГА. Голосуют в целом, за - 68, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 38. За основу - 74. Голосуют за предложения ЗОГА. Поддержано. В целом, за - 74, ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 40. Голосуют за основу. За - 74. Поддерживают четыре предложения ЗОГА. Голосуют в целом. За - 73, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 42. Голосуют за основу - за 74. От ЗОГА поступили два предложения, поддержано депутатами. Голосуют в целом. За - 71, решение ПРИНЯТО.
Рассматривается вопрос № 45. Голосуют за основу. Поддерживают предложение постоянной бюджетной комиссии. Депутаты просят не поддерживать предложение депутата Юрия Капустянского (Слуга народа), поскольку оно не прошло комиссию, дискутируют по указанному вопросу. Голосуют по предложению. За - 38, не принято. Аналогично дискутируют по предложению от депутата Гашенко (ОПЗЖ). За - 69, поддержано. Просят переголосовать правку Капустянского. За - 46, возвращают. Переголосовывают. За - 49, правка принята. Голосуют по проекту решения в целом. За - 72. ПРИНЯТО.
15:47. Рассматривается вопрос № 47. Голосуют за основу. За - 70. Голосуют за предложение ЗОГА. Принято. Голосуют в целом. За - 69, решение ПРИНЯТО.
По техническим причинам депутаты возвращаются к вопросу № 38 о внесении изменений в Целевую программу развития физической культуры и спорта. Елен Жук говорит, что его «не доголосовали». Голосуют предложения. В целом - 75, ПРИНЯТО.
15:51. Рассматривается вопрос № 48 «О прогнозе областного бюджета на 2022-2024 гг.», докладывает директор Департамента финансов ЗОГА Сергей Медведь.
После обсуждений голосуют за основу. За - 74. Поступило предложение от ЗОГА. Голосуют в целом. За - 74, решение ПРИНЯТО.
16:06. Рассматривается вопрос № 49. Голосуют за основу, за - 75. Поступили предложения от ЗОГА и от постоянной комиссии по вопросам бюджета. Поддержано. Голосуют предложение депутата Капустянского. За - 51. Голосуют предложение от депутата Гашенко. За - 75. Голосуют по проекту решения в целом. За - 75, решение принято.
Повестка дня исчерпана. Сессия объявлена закрытой.
16:10. Звучит гимн.
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