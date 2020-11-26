Смерть ребенка в нелегальном детсаду: родители погибшей малышки требуют 1,6 млн морального ущерба. Фото

Суд продлил судебное разбирательство уголовного производства в отношении владелицы нелегального детского сада в Шевченковском районе Запорожья. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на пресс-службу суда.
В соответствии со ст. 388 УПК Украины присяжные, которые участвуют в рассмотрении уголовного производства, приведены к присяге и судом разъяснены их права и обязанности. Суд перешел к стадии судебного рассмотрения дела, в котором прокурором Жулай С. был объявлен обвинительный акт.
Адвокатом потерпевших заявил ходатайство о взыскании с обвиняемой морального ущерба в размере 800 тыс. грн. в пользу каждого из родителей умершего ребенка. Речь идет о сумме в размере 1,6 млн гривен.
Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемой на 60 суток. По ходатайству адвоката обвиняемой объявлен перерыв в связи с ознакомлением с материалами дела. Следующее рассмотрение дела назначено на 10 декабря 2020 в 14:00.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
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